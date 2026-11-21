Erzurum'da metruk yapıda kaçak kazı izi bulundu

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi Kırmızı Çeşme Sokak'ta yer alan metruk bir yapının içinde yaklaşık 4 metre derinliğinde bir çukur tespit edildi. Çukuru, binanın çevresinde odun ve çalı arayan bir esnaf fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

olay yerinde bulunan bulgular:

Polisin yaptığı ilk incelemede, çukur çevresinde kazıda kullanıldığı değerlendirilen kürek ve çeşitli kazı ekipmanları bulundu. Çukura inmek için bırakıldığı değerlendirilen bir merdiven ile alanda terk edilmiş su şişeleri de ekiplerin dikkatini çekti.

soruşturmanın seyri:

Yetkililer, kazının ne zaman gerçekleştirildiği ve kaç kişinin çalıştığının henüz belirlenemediğini bildirdi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor ve konuya ilişkin çalışmalar sürüyor.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE BULUNAN METRUK BİR YAPININ İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 4 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR ORTAYA ÇIKARILDI. KAÇAK KAZI YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLEN KİŞİ VEYA KİŞİLERİN KULLANDIĞI MERDİVEN, KÜREK VE DİĞER KAZI EKİPMANLARI DA ALANDA BULUNDU.