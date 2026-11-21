Kısa olay özeti:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesinde sabah saatlerinde, 29 Mayıs Caddesi üzerinde iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve müdahale edildi.

Polis müdahalesi ve gözaltı:

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya müdahale edildi; ekipler bıçak taşıdığı öğrenilen bir kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Müdahalenin ardından olay yerinde taraflar ayrıştırıldı ve kavga sona erdi.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak Kahramankazan emniyeti tarafından resen soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın çıkış sebebine ilişkin tespit ve ifadelere dayanarak gerekli işlemleri yürütüyor. Olayın taraflarına ilişkin adli süreç ve polis incelemesi sürüyor.

Kahramankazan'da bıçaklı sopalı kavga