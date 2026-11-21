Kütahya-Eskişehir kara yolunda eyerli atın ters yöndeki koşusu:

Eskişehir-Kütahya kara yolunda, henüz nereden çıktığı belirlenemeyen eyerli beyaz bir at trafikte tehlikeli anlar yaşattı. At, kara yoluna girerek trafiğin akışının tersine doğru koşmaya başladı ve sol şeritte, bariyerlerin hemen yanından dörtnala ilerledi. Olay sırasında karşı yönden gelen araç sürücüleri, üzerinde eyer bulunan atla karşılaşınca korku ve şaşkınlık yaşadı.

Görüntülerdeki ayrıntılar:

O anlar, diğer yönde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde atın üzerine doğru yaklaşan tır ve otomobillara aldırış etmeden yol boyunca koşmaya devam ettiği, sürücülerin ise hayret ve endişe ile tepki verdiği görülüyor. Atın nereden kaçtığı veya sahibinin olup olmadığına dair görüntülerde bilgi yer almıyor.

Olası riskler ve kısa değerlendirme:

Yolda başıboş hayvanların bulunması araç trafiği için ciddi bir risk oluşturuyor; ani manevralar ve ani frenlemeler kazaya davetiye çıkarabiliyor. Bu tür olaylarda güvenli hızda seyretmek ve mümkünse yetkililere haber vermek, daha büyük bir tehlikenin önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Söz konusu görüntüler, olayın kısa süreli ama yüksek riskli bir durum yarattığını ortaya koyuyor.

ESKİŞEHİR-KÜTAHYA KARA YOLUNDA TERS YÖNE GİREREK SOL ŞERİTTE DÖRTNALA KOŞAN EYERLİ BİR AT, TRAFİKTE SEYİR HALİNDEKİ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI. O ANLAR BAŞKA BİR YÖNDE İLERLEYEN VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.