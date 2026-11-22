İstinye'de otoparkta yangın

Sarıyer İstinye'de bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Olay, saat 17.30 sıralarında başladı ve alevler kısa sürede büyüdü.

Müdahale ve can kaybı yok:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü; olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay yeri ve inceleme:

Yangın esnasında yanan otomobilin yanındaki diğer araçların sahipleri araçlarını uzaklaştırdı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer durumla ilgili değerlendirme yapıyor.

SARIYER'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN OTOPARKINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜRKEN, OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.