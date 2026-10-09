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İtalyan teknik direktörle Beşiktaş'ta Kocaelispor hazırlıkları yoğunlaştı

Beşiktaş, Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla Trendyol Süper Lig 7. haftası Kocaelispor maçına hazırlandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İtalyan teknik direktörle Beşiktaş'ta Kocaelispor hazırlıkları yoğunlaştı

antrenman genel görünümü:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışma, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

idmanın içeriği ve vurgu noktaları:

Isınma koşularıyla başlayan idman, kondisyonu ön plana alan bölümün ardından saha içi etkileşimi artırmayı hedefleyen 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Takım tam sahada yapılan taktik uygulamalarla organize olurken, antrenman bireysel şut çalışmasıyla sona erdi. Çalışmanın genel teması kondisyon ile taktiksel disiplinin bir arada yürütülmesi oldu.

gün sonrası programı:

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. Kulüp, kampın kalan bölümünde aynı yoğunluk ve taktik odağını korumayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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