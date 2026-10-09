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Gençlerbirliği yeni dönemde Bernd Storck ile yola çıkıyor

Metin Diyadin'le ayrılan Gençlerbirliği, 63 yaşındaki Alman teknik direktör Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlerbirliği yeni dönemde Bernd Storck ile yola çıkıyor

Gençlerbirliği resmen Bernd Storck ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırmasının ardından görev için 63 yaşındaki Bernd Storck ile anlaşmaya vardı. Kulüp, deneyimli teknik adamla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulübün paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine ’hoş geldin’ diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz"

Sözleşme ve beklentiler:

Gençlerbirliği yönetimi, sezon ortasında gerçekleşen değişikliğin ardından kısa sürede tecrübeli bir isimle anlaşma sağlayarak takıma istikrar kazandırmayı hedefliyor. Storck'un daha önceki görevleri ve uluslararası deneyimi, kulübün ligdeki performansını yükseltme ve genç oyuncuların gelişimini hızlandırma beklentilerini beraberinde getiriyor. Yönetim ve teknik heyet, uyum sürecinin takımın kalan maçlarındaki performansını belirleyeceğini vurguluyor.

Bernd Storck'un kariyer durakları:

Futbolculuk kariyerinde Almanya'nın Bochum, Westfalia Herne ve Borussia Dortmund takımlarında forma giyen Storck; yardımcı antrenör olarak Stuttgart, Hertha Berlin, Wolfsburg, Partizan ve Dortmund'da görev aldı. Teknik direktörlük serüvenine Tsesna'da başlayan Storck; daha sonra Kazakistan Milli Takımı, Olympiakos (U17-U20), Macaristan Milli Takımı, Mouscron, Cercle Brugge, Dunajska Streda, Genk, Eupen, Kortrijk ve Sepsi OSK gibi takımları çalıştırdı.

Gençlerbirliği taraftarlarının ve yöneticilerin önümüzdeki dönemde Storck'tan beklediği, hem kısa vadede ligde daha iyi sonuçlar almak hem de uzun vadede takımın yapısını güçlendirmek olacaktır. Teknik heyetin ilk görevleri ve transfer politikası, Storck'un vizyonuna göre şekillenecek.

METİN DİYADİN İLE YOLLARINI AYIRAN GENÇLERBİRLİĞİ, BERND STORCK İLE ANLAŞTI.

METİN DİYADİN İLE YOLLARINI AYIRAN GENÇLERBİRLİĞİ, BERND STORCK İLE ANLAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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