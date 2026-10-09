Derbilerin kendi kuralları var diyen Fink iddialı

Maç öncesi değerlendirme

Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink, Trendyol Süper Lig 7. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarına konuştu. Kötü giden süreci tersine çevirmek istediklerini ve milli aranın takım için olumlu geçtiğini belirtti. Fink, antrenmanlarda elde edilen performansın önümüzdeki maçlara yansıması halinde iyi sonuçlar beklediklerini ifade etti.

Fink'in derbi vurgusu:

Fink, kağıt üzerindeki kadro değerine dikkat çekerek Trabzonspor’un oyuncu kalitesi bakımından üstte olabileceğini kabul etti ancak bunun derbilerin doğasını değiştirmeyeceğini söyledi. Ona göre derbiler özeldir ve farklı kuralları vardır; bu yüzden sahaya çıkacak oyunculardan maksimum katkı bekliyor. Karşılaşmayı "yılın maçı" olarak nitelendiren Fink, taraftarların desteğinin önemini bir kez daha vurguladı ve kulübün 12. adamına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Hazırlık, sakatlıklar ve kadro seçenekleri:

Teknik direktör, milli aranın ardından daha fazla antrenman yapma imkanı bulduklarını, Jaures Assoumou dışında tüm oyuncuların sakatlıklarını atlattığını söyledi. Assoumou’nun yaklaşık bir hafta daha zamana ihtiyacı olduğu bilgisini verdi. Sakat dönüşlerin takımda geniş bir kadro oluşturduğunu ve 11’i belirlemenin zorlaşsa da seçeneklerin artmasının kendisini memnun ettiğini aktardı.

Fink ayrıca transfer dönemine dair somut sayılar verdi: transferde 14 oyuncu kaybettiklerini ve sezon öncesinde de 6 ismi yitirdikleri için yeni yapılanma ve genç bir kadroyla sezona devam ettiklerini belirtti. Oyuncuların gelişimini, takım içi uyumu ve disiplinli çalışmayı öncelik olarak gördüğünü ifade etti.

Rakip analizi ve maç planı:

Trabzonspor’un özellikle hücum hattında güçlü olduğunu söyleyen Fink, takımın Muhammed Salah transferiyle hücum gücünü artırdığını kaydetti. Fink, rakibin ilk 15 dakikada tehlikeli bir yapı sergilediğini; kontra ataklarda ve topla oynarken alan ile zaman verilirse daha tehlikeli olabileceklerini anlattı. Bu yüzden maçın başından itibaren yüksek konsantrasyonun şart olduğunu vurguladı.

Deneyimlerine dayanarak derbinin psikolojik tarafına da dikkat çekti: sakin kalmak, net kafayla oynamak ve kalp heyecanıyla mücadele etmek gerektiğini söyledi. Rakibin deplasman maçlarından galip ayrılmadığına değinerek kendi evlerindeki avantajı galibiyetle değerlendirmek istediklerini belirtti.

Personel hareketleri ve veda mesajı:

Fink, Samsunspor’dan Trabzonspor’a transfer olan teknik kadro ve çalışanlarla ilgili olarak ayrılmak isteyenlerin gitmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi. Atletik performans hocasının ve birkaç çalışanın ayrıldığını kabul eden teknik adam, bu kişilere takımın geleceği için teşekkür ederek özellikle Fatih Yıldız için iyi dileklerini iletti.

Sonuç olarak Fink, takımının kaliteli oyunculardan ve disiplinli çalışmadan oluştuğunu, verileri doğru yaptıklarını ve artık bunları sahaya yansıtma zamanının geldiğini ifade etti. Taraftar desteğiyle birlikte sahada yüzde 100 performans beklediğini sözlerine ekledi.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, TRABZONSPOR’UN KADRO KALİTESİ OLARAK KENDİLERİNDEN YÜKSEK OLDUĞUNU ANCAK DERBİLERİN FARKLI GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ.