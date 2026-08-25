Karasu sazlığı Ağrı eteklerinde kartpostallık manzara sunuyor

Karasu sazlığı havadan görüntülendi

Iğdırın Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı ve İslamköyü mevkilerinde yer alan Karasu Sazlığı, Ağrı Dağı’ndan gelen kar ve buzul sularıyla besleniyor. İlkbaharla birlikte artan eriyen su, sazlık alanın su seviyesini yükselterek bölgeyi görsel açıdan dikkat çekici bir konuma taşıdı.

Mevsimsel su artışı manzarayı büyütüyor:

Havadan çekilen görüntüler, sazlığın genişleyen su yüzeyini ve onu çerçeveleyen zengin doğal bitki örtüsünü ortaya koyuyor. Arka planda yükselen Ağrı Dağı manzarasıyla birleşen görünüm, bölgeyi adeta kartpostal niteliğine getiriyor; suyun çoğalması sazlık dokusunu daha belirgin hale getiriyor.

Ekosistem ve ziyaretçi ilgisi:

Karasu Sazlığı, doğal yapısıyla çok sayıda kuş ve canlıya yaşam alanı sağlıyor ve bu özelliğiyle doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor. Bölgenin görsel zenginliği ve erişilebilir doğası, sazlığı Iğdır’ın önemli doğal alanlarından biri haline getiriyor.

Yerel ekosistemin korunmasının önemi ve mevsimsel değişimlerin izlenmesi, sazlığın uzun vadeli canlı çeşitliliği için kritik görünüyor; bu bağlamda bölgenin korunması ve sürdürülebilir ziyaretçi yönetimi öne çıkan konular arasında yer alıyor.

KARTPOSTALLIK KARASU SAZLIĞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ