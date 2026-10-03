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İtfaiyeci, su basan yolda mahsur kalan çocuğu sırtında taşıyarak güvenliğe ulaştırdı

Hatay'da yoğun yağışta suyla dolan yolda mahsur kalan çocuğu itfaiye görevlisi sırtında taşıyarak kurtardı; diğer yolcular ise güvenli alana alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İtfaiyeci, su basan yolda mahsur kalan çocuğu sırtında taşıyarak güvenliğe ulaştırdı

Müdahale ve olay yeri

Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde etkili yağış nedeniyle kullanılmayan bir yol göle döndü ve burada bir araç mahsur kaldı.

Araçta 1 yetişkin ve 1 çocuk bulunuyordu; ekipler olay yerine ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Yetişkin, itfaiye ve diğer ekiplerin yardımıyla güvenli alana çıkarıldı.

Çocuğun kurtarılması ve sonrası

İtfaiye personeli, çocuğu koruyucu şekilde sırtına alarak suyun içinden taşıdı ve güvenli bölgeye ulaştırdı. Kurtarma işleminin ardından çocuk, ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı.

Yoğun yağış sürecinde gerçekleştirilen müdahale, yetkililerin ve ekiplerin önceliğinin vatandaş güvenliğini sağlamak olduğunu göstermiş oldu.

HATAY&#039;DA İTFAİYE PERSONELİ, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE GÖLE DÖNEN YOLDA MAHSUR KALAN ARAÇ...

HATAY'DA İTFAİYE PERSONELİ, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE GÖLE DÖNEN YOLDA MAHSUR KALAN ARAÇ İÇERİSİNDEKİ ÇOCUĞU SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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