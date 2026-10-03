Alevler kontrol altına alındı: Kahramanmaraş'ta iş yerinde yangın

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

yangının seyri:

Olayda alevler kısa sürede yayıldı; ekipler yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve yetkililer olayla ilgili bilgi paylaşımı yapmadı.

maddi zarar ve müdahale sonrası:

Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayın detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ