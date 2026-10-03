Alevler kontrol altına alındı: Kahramanmaraş'ta iş yerinde yangın

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
yangının seyri:
Olayda alevler kısa sürede yayıldı; ekipler yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve yetkililer olayla ilgili bilgi paylaşımı yapmadı.
maddi zarar ve müdahale sonrası:
Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayın detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ
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