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Alevler kontrol altına alındı: Kahramanmaraş'ta iş yerinde yangın

Kahramanmaraş Onikişubat Üngüt Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; iş yerinde maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alevler kontrol altına alındı: Kahramanmaraş'ta iş yerinde yangın

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

yangının seyri:

Olayda alevler kısa sürede yayıldı; ekipler yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve yetkililer olayla ilgili bilgi paylaşımı yapmadı.

maddi zarar ve müdahale sonrası:

Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayın detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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