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İtfaiyenin hızlı müdahalesi Antakya'daki metruk iş yerinde yangını durdurdu

Antakya'da Haraparası Mahallesi'nde metruk iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İtfaiyenin hızlı müdahalesi Antakya'daki metruk iş yerinde yangını durdurdu

olay ve müdahale:

Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde metruk bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için hızlı müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

soğutma çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi; ekipler sıcak noktaları soğutarak olası yeniden alevlenmelerin önlenmesine yönelik işlem yaptı.

müdahalenin önemi:

Olay, metruk yapılarda başlayan yangınlarda zamanında müdahalenin yayılmayı engellemede belirleyici olduğunu gösterdi. Hızlı müdahale, çevre güvenliğinin korunmasında ve daha büyük çaplı hasarların önlenmesinde etkili oldu.

ANTAKYA HARAPARASI MAHALLESİ’NDE METRUK İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

ANTAKYA HARAPARASI MAHALLESİ’NDE METRUK İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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