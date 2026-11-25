Kütahya ticaret ve sanayi odasında iadeiziyaret

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve Adil Biçer, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine iadeiziyarette bulunarak yeni görevleri dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı ve oda yönetiminin çalışmalarına başarı temennileri iletildi.

görüşmenin odağı:

Toplantıda Kütahya’nın ekonomik gelişimi, sanayi ve ticaret alanındaki mevcut potansiyeli ile kentte faaliyet gösteren işletmelerin durumu ele alındı. Taraflar, şehrin üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi ve ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

iş dünyası beklentileri ve projeler:

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Emin Yüce ve Tolga Eskioğlu ile Meclis Başkanı Fatih Alkış’ın da katıldığı görüşmede, kent ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak çalışmalar ve şehrin geleceğine değer katacak projeler değerlendirildi. Milletvekilleri ile oda yönetimi, iş dünyasının önceliklerinin karşılanmasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmenin verimli geçtiği belirtilirken, milletvekilleri gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla KUTSO yönetimine teşekkür etti. Ziyaret, Argat ve beraberindeki yöneticilere başarı dilekleri ile sonlandırıldı.

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ MEHMET DEMİR (SAĞDA) VE ADİL BİÇER (ORTADA), KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT'LA (SOLDA) GÖRÜŞTÜ