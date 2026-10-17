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İyilik çarşısı Varto'da köy çocuklarının kırtasiye umuduna dönüştü

Türk Kızılay Muş Varto Temsilciliği İyilik Çarşısı'nda elde edilecek gelir köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye desteği olarak verilecek.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İyilik çarşısı Varto'da köy çocuklarının kırtasiye umuduna dönüştü

İyilik çarşısı Varto'da açıldı:

Türk Kızılay Muş İl Merkezi Başkanlığı Varto Temsilciliği tarafından İstasyon Caddesi'nde kurulan İyilik Çarşısı, hayırseverlerden temin edilen ürünlerin Kızılay ekipleri ve gönüllüler tarafından stantlarda satışa sunulduğu bir uygulama olarak hizmet veriyor.

Gelirler köy okullarına aktarılacak:

Çarşıdan elde edilecek gelirlerin, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kırtasiye desteği sağlanmasında kullanılması hedefleniyor. Ürünler cadde boyunca kurulan stantlarda tanıtılıyor ve vatandaşların bağış ve alımlarıyla destek toplanıyor.

Gönüllülük vurgusu ve çağrı:

Varto Temsilcisi Mazlum Gündüz, çalışmanın tamamen gönüllülerle yürütüldüğünü belirterek hayırseverlere teşekkür etti. Gündüz, "Bize destek veren, bu kadar çok ürün toplamamıza katkı sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı İyilik Çarşısı’nı kuramazdık. Muş’ta hem farkındalık oluşturmak hem de köy okullarında eğitim gören çocuklara kırtasiye desteğinde bulunmak amacıyla, bize bağışlanan ürünleri satarak elde ettiğimiz gelirle kırtasiye malzemeleri alıp çocuklarımıza dağıtıyoruz. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz" dedi ve çarşının hem farkındalık hem de doğrudan yardım amaçladığını yeniden vurguladı.

TÜRK KIZILAY MUŞ İL MERKEZİ BAŞKANLIĞI VARTO TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN KURULAN İYİLİK ÇARŞISI’NDA...

TÜRK KIZILAY MUŞ İL MERKEZİ BAŞKANLIĞI VARTO TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN KURULAN İYİLİK ÇARŞISI’NDA SATILAN ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLECEK GELİRLE KÖY OKULLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLANACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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