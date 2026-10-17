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Koçarlı'dan dönüşte bariyere çarpan makam aracı: başkan Arıcı yara almadı

Ankara dönüşünde Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın makam aracı yağışlı zeminde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı; Arıcı yara almadı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Koçarlı'dan dönüşte bariyere çarpan makam aracı: başkan Arıcı yara almadı

Koçarlı'dan dönüşte yaşanan kaza

Ankara'daki temaslarının ardından Aydın'a dönen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, makam aracıyla geçirdiği trafik kazasını şans eseri yara almadan atlattı. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre kaza, güzergâhın yağış nedeniyle kayganlaşması üzerine meydana geldi. Ankara'dan Aydın'a dönüş yapan Koçarlı Belediyesi’ne ait resmi makam otomobili, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi maddi hasar oluştu.

başkanın sağlık durumu ve belediye açıklaması:

Koçarlı Belediyesi yetkilileri, Başkan Özgür Arıcı'nın kazayı yarasız atlattığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayın ardından Arıcı'nın ekibinin ve belediye yetkililerinin bilgilendirildiği belirtildi.

Kaza nedeniyle araçta meydana gelen hasarın boyutu göz önünde bulundurularak yetkililerce gerekli kayıt ve bildirim işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

AYDIN&#039;IN KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, ANKARA ZİYARETİNİN ARDINDAN DÖNÜŞ YOLUNDA TRAFİK...

AYDIN'IN KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, ANKARA ZİYARETİNİN ARDINDAN DÖNÜŞ YOLUNDA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ, BARİYERLERE ÇARPARAK DURAN MAKAM OTOMOBİLİNDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞURKEN ARICI'NIN KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTIĞI ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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