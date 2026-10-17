Eryaman'da taktiksel eşitlik: ilk yarı 0-0

ilk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Her iki takım da gol arayışındaydı; maç tempolu geçti ve kaleciler öne çıktı.

kilit anlar:

26. dakikada Diabate’nin ceza sahası yayı gerisinden attığı şutta, kaleci Uğurcan Çakır iyi pozisyon alarak gole izin vermedi.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Salih Uçan’ın sağ çaprazdan şutunda Uğurcan Çakır müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Gençlerbirliği’nin kullandığı köşe vuruşunda Thalisson’un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

39. dakikada Sane’nin ortasında Osimhen’in arka direkteki kafa vuruşu kaleci İrfan Can Eğribayat’ta kaldı.

41. dakikada Gouveia’nın pasıyla gelişen atakta Fıratcan’ın yerden ortasında Salih Uçan’ın gelişine vuruşu oyuncunun göğsüne çarparak üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Batrakov’un pasında Sara'nın ceza yayı gerisinden sert şutu kalenin solundan dışarı gitti.

45. dakikada Tiago ile gelişen pozisyonda kaleci Uğurcan Çakır erken müdahalesiyle gole izin vermedi ve ilk yarı 0-0 bitti.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Eryaman

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Altan, Hüseyin Aylak

Gençlerbirliği (ilk 11): İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson, Salih Uçan, Diabate, Gouveia, Luis, Tongya, Mendes

Yedekler: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Orakpo, Arda Aslan, Koita, Oğulcan Ülgün, Martor, Zafer Göktuğ Erdem, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Abdürrahim Dursun

Teknik Direktör: Bernd Storck

Galatasaray (ilk 11): Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

İlk yarı, kalecilerin performansları ve iki takımın kontrollü oyunuyla öne çıktı; ikinci yarıda gol arayışlarının artması beklenebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, GALATASARAY'I AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 0-0'LIK BERABERLİKLE TAMAMLANDI.