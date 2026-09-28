İzciler gazilerin hatıralarıyla vatan sevgisini pekiştirdi

İzciler gazilerle buluştu:

Kütahya Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen programda kız ve erkek izciler bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin milli değerleri kavraması ve fedakârlık kavramını yerinde öğrenmesi amacıyla planlandı.

Programda verilen bilgiler:

Program kapsamında izcilere şehitlik ve gazilik makamının önemi, vatan sevgisi ile millet uğruna yapılan fedakârlıklar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Sunum ve sohbetler, izcilerin kavramları teoride değil, yaşanmış örneklerle öğrenmesine olanak sağladı.

Ziyaret ve anılar:

Etkinliğin ardından Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi ziyaret edildi. Ziyarette izciler, gazilerle bir araya gelerek onların hatıralarını dinledi ve bireysel deneyimlerden yola çıkan anlatımlarla savaş ve barış koşullarında ortaya çıkan fedakârlıkları yakından tanıma fırsatı buldu.

Gazilerin paylaşımları, izcilerin sorularına verdiği samimi cevaplar ve yaşanmışlıklar, gençlerin tarih ve sorumluluk bilincinin güçlenmesine katkı sundu. Program kapsamında aziz şehitler rahmet, gaziler ise minnet ve şükranla anıldı.

Gençlere bırakılan mesaj:

Etkinlik, izciler için sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda milli değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına hizmet eden bir buluşma olarak değerlendirildi. Katılımcılar, ülke ve toplum bilincinin önemini vurgulayan çıkarımlarla programı sonlandırdı.

KÜTAHYA'DA İZCİLER GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ