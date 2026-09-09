İzmir 104 yaşında: resepsiyonla başlayan kurtuluş coşkusu

İzmir'de 9 Eylül resepsiyonuyla başlayan kutlama

İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yılı anısına düzenlenen kutlamalar, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 9 Eylül Resepsiyonu ile başladı. Resepsiyona ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, gelen konukları karşıladı ve anı fotoğrafı çekildi.

Tugay'ın konuşması ve anma vurgusu:

Konuşmasına Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" eserinden bir bölüm okuyarak başlayan Başkan Tugay, kurtuluş mücadelesinin ilk kurşununu atan Hasan Tahsin'den, yaralı halde İzmir Hükümet Konağı'na Türk bayrağını çeken Yüzbaşı Şerafettin Bey'e kadar şehrin kahramanlarını andı. Tugay, konuşmasında "Özgürlüğün bir bedeli var ve İzmir o bedeli ödedi" sözleriyle hem minneti hem de tarihin sorumluluğunu vurguladı.

Başkan Tugay, 104 yıl boyunca kentte yankılanan kurtuluş ve kuruluş seslerinin önemine dikkat çekerek Cumhuriyet değerlerine bağlılığın, eğitime, bilime ve kültüre yapılan yatırımın sürdürüleceğini belirtti. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yine bu şehrin meydanlarında yankılanacak" mesajını verdi.

katılımcılar ve tören akışı:

Resepsiyona; Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve eşi Derya Topaloğlu, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ordu ve emniyet mensupları, SOLOTÜRK ekibi ve Süvari Birlikleri'nin temsilcileri, kamu kurumları yetkilileri, oda-borsa ve STK başkanları, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Başkan Tugay ve eşi törene katılanlarla tek tek selamlaştı; kurtuluşun anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile resepsiyonun resmi kısmı tamamlandı. Konuşmaların ardından SOLOTÜRK Gösteri Pilotu Yarbay Murat Bakıcı ile Süvari Birlikleri adına Albay Levent Kandemir'e plaket takdim edildi ve İzmir halkı adına teşekkür edildi.

sanat programı ve kapanış:

Resepsiyon alanı Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarıyla donatıldı. Gecede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Smyrna Ensemble Orkestrası Türk ve dünya müziğinden eserler seslendirirken, zeybek ve vals gösterileri coşkuyu yükseltti. Etkinlik, Türk bayrakları eşliğinde söylenen İzmir Marşı ile sonlandırıldı.

Başkan Tugay kutlamaları özetlerken, "Başımız dik olacak. Bayraklarımız gökyüzünde olacak. İzmir'in özgür ruhuna sahip çıkacağız" sözleriyle geceye damgasını vuran duyguyu özetledi ve 104. kurtuluş yılının kutlanacağını ilan etti.

İZMİR’İN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY İLE EŞİ ÖZNUR TUGAY'IN EV SAHİPLİĞİNDE 9 EYLÜL RESEPSİYONU DÜZENLENDİ.