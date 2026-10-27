İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alımı için başvuru ve sınav takvimi açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alımında başvuru ve sınav takvimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 KPSS puanıyla toplam 90 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Alımda lisans mezunları için 60, ön lisans mezunları için ise 30 kadro ayrıldı. Süreç, başvuru koşulları, sınav içeriği ve değerlendirme sistemi açıklandı.

başvuru koşulları ve kontenjanlar:

Lisans kadrolarına başvuracak adaylardan antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği, egzersiz ve spor bilimleri, rekreasyon, yerel yönetimler veya kamu yönetimi bölümlerinden mezuniyet isteniyor. Ön lisans için gerekli bölümler ise adalet, yerel yönetimler veya özel güvenlik ve koruma programları olarak belirlendi.

Adayların ilgili KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuracak kadın ve erkek adaylar için özel fiziksel şartlar uygulanacak (boy, kilo ölçümü aşağıda açıklanmıştır).

başvuru süreci ve takvim:

Başvurular 30 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında, her gün 08.30-17.00 saatleri arasında şahsen yapılacak. Adaylar başvuru formunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin www.izmir.bel.tr adresinden doldurup çıktısını alacak ve gerekli belgelerle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na teslim edecekler. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 18 Aralık 2026 tarihinde belediyenin internet sitesinde ilan edilecek. Her kadro için alınacak personel sayısının beş katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınavlar 11 Ocak 2027 tarihinde saat 09.00'da başlayacak.

sınav içeriği, ölçüm ve değerlendirme:

Adayların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranıyor. Boy ölçüsü erkek adaylar için en az 1,67 m, kadın adaylar için en az 1,60 m olarak belirlendi. Ayrıca adayların boylarının bir metreden fazla olan kısmı ile kiloları arasında 10 kilogramdan fazla fark bulunmaması gerekiyor. Boy ve kilo ölçümleri belediye tarafından yapılacak.

Sözlü sınavda Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Devlet Memurları Kanunu ile mahalli idarelere ilişkin mevzuat değerlendirilirken; uygulamalı sınavda mesleki bilgi ve yetenek ile birlikte sportif dayanıklılık ölçülecek. Sınav puanı %50 sözlü, %50 uygulamalı sınav sonucundan oluşacak. Başarı puanı ise sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet sitesinde yayımlanacak. Adayların ilan edilmiş takvim ve şartları dikkatle takip etmeleri, başvuru belgelerini eksiksiz hazırlamaları gerekiyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026 KPSS PUANIYLA 90 ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK. LİSANS MEZUNLARI İÇİN 60, ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN 30 KADRO AYRILDI.