Korsan taşımacılık için üç haneli ihbar hattı ve yolcu destek havuzu talebi

İzmir odası valiliğe resmi başvuru yaptı:

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla İzmir Valiliğine resmi dilekçe verdiklerini açıkladı. Radyo yayınında konuşan Özkan, mevcut ihbar mekanizmasının 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla işlediğini hatırlatarak, vatandaşların daha kolay ve hızlı ihbarda bulunabilmesi için korsan taşımacılığa özel üç haneli bir telefon numarası tahsis edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Özkan, kısa ve akılda kalıcı numaraların cenaze hizmetleri gibi belediye hizmetlerinde kullanıldığına dikkat çekerek benzer bir uygulamanın korsan taşımacılıkla mücadelede de fayda sağlayacağını belirtti. Başvurunun olumlu değerlendirilmesi halinde, ihbarların daha hızlı ve doğrudan ilgili birimlere ulaştırılması hedefleniyor.

Yolcuya destek havuzu nasıl işleyecek:

Odanın planladığı ikinci önemli adım, korsan taşımacılığı ihbar eden yolcular için bir destek havuzu oluşturmak. Mevcut mevzuatta korsan taşımacılıktan yararlanan yolculara da idari para cezası uygulanabildiği için bazı vatandaşların ihbarda bulunmaktan çekindiğini ifade eden Özkan, bu çekincenin azaltılması amacıyla ceza ödemelerine katkı sağlayacak bir finansman mekanizması kurmayı önerdi.

Özkan, söz konusu havuzun hayata geçirilmesi için hukuki uygunluk, finansman modeli ve yararlanma şartlarının belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca havuzun mevcut yasal cezaları ortadan kaldırmayacağı; yalnızca ihbarda bulunmayı teşvik etmek amacıyla uygulanacak bir destek mekanizması olacağı belirtildi.

Hedef: güvenli ve kayıtlı ulaşımı yaygınlaştırmak:

Erkan Özkan, korsan taşımacılığın sadece taksi esnafının ekonomik çıkarlarını zedelemediğini, aynı zamanda vatandaşların güvenliği, kamu düzeni ve kayıtlı ekonomi açısından risk oluşturduğunu söyledi. Yasal taksilerin belirli kurallara, denetimlere ve mali yükümlülüklere tabi olduğunu hatırlatan Özkan, bu şartları yerine getirmeden ticari yolcu taşımacılığı yapanların haksız rekabete neden olduğunu ifade etti.

Odanın amacının vatandaşları cezalandırmak değil, korsan taşımacılığı kaynağında önlemek ve güvenli ulaşımı yaygınlaştırmak olduğunun altını çizen Özkan, hem denetimlerin etkinliğini artıracak hem de vatandaş katılımını teşvik edecek yeni uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yetkililerin üç haneli ihbar hattı talebini nasıl değerlendireceği ve destek havuzunun hukuki zemine nasıl oturtulacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Oda yetkilileri, başvurunun olumlu sonuçlanması halinde daha hızlı müdahale, etkin denetim ve artan vatandaş desteği beklediklerini belirtti.

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN