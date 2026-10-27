Gençler dijital refahı yapay zekâyla kurguluyor

AI Startup Studio:

Vodafone Vakfı ile Habitat Derneği işbirliğinde yürütülen Yapay Zekâ Yıldızları projesinin girişimcilik bileşeni AI Startup Studio, bu yıl "Yapay Zekâ Çağında Dijital Refah" temasıyla gençleri teknoloji odaklı toplumsal fayda üretmeye çağırıyor. Program, 14-16 yaş arasındaki lise öğrencilerini yapay zekâ teknolojilerini sadece tanımaya değil, bu teknolojileri gerçek yaşam sorunlarına uygulanabilir çözümler üretmek için kullanmaya teşvik ediyor.

üç aşamalı kuluçka modeli:

Program, genç fikirleri somut projelere dönüştürmeyi hedefleyen üç aşamalı bir kuluçka yapısıyla tasarlandı. İlk aşamada 25 takım yapay zekâ ve girişimcilik eğitimleri ile uygulamalı atölyelere katılacak, fikirlerini geliştirecek ve erken prototipler üzerinde çalışacak. İkinci aşamaya kalan 10 takım, mentorluk ve koçluk desteğiyle çözümlerini olgunlaştıracak, prototip testleri ve iş modeli çalışmaları yapacak. Üçüncü ve son aşamada ise 5 finalist Demo Day'de sektör temsilcileri ve yatırımcıların önünde projelerini sunacak; finalde seçilecek birinci takım 150 bin TL ödül ile desteklenecek.

beklenen kazanımlar ve program içeriği:

AI Startup Studio, katılımcıların yalnızca teknik bilgi edinmesini değil, aynı zamanda girişimcilik, problem çözme, eleştirel düşünme ve ekip çalışması becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında katılımcılar; yapay zekâ temel kavramları, etik ve dijital güvenlik, kullanıcı odaklı tasarım, prototipleme ve yatırım sunum teknikleri gibi konularda eğitimler alacaklar. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, programın amacını şu yaklaşım üzerinden özetliyor: teknolojinin bilinçli kullanımı ve dijital ortamlarda güvenli, sağlıklı deneyimler geliştirilmesi günümüz için öncelik taşıyor ve gençlerin bu sürecin aktif parçası olmaları isteniyor.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da programın gençleri sadece teknoloji tüketicisi olmaktan çıkarıp üretici hâline getirmeyi hedeflediğini vurguluyor ve gençlerin bu süreçte eleştirel düşünme, problem çözme ve girişimcilik becerilerini kazanmalarının en önemli kazanım olduğunu belirtiyor.

başvuru koşulları ve takımların yapısı:

AI Startup Studio'ya başvuracak katılımcılar 14-16 yaş aralığında lise öğrencileri olmalı; başvurular en az 2, en fazla 3 öğrenciden oluşan takımlar halinde yapılacak. Her takım program süresince kendisine rehberlik edecek bir danışmana sahip olacak. Program için ileri düzey kodlama bilgisi şartı aranmıyor; teknolojiye ilgi duyan, öğrenmeye açık ve yapay zekâ ile toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen gençler başvurabilecek. Başvuru aşamasında takımların dijital refah teması kapsamında belirledikleri sorunu ve bu soruna yönelik geliştirmeyi planladıkları yapay zekâ temelli proje fikirlerini paylaşmaları yeterli olacak. Başvuruların son tarihi 14 Kasım olarak belirlendi.

Yapay Zekâ Yıldızları projesi, 81 il düzeyinde çocukların ve gençlerin yapay zekâ okuryazarlığını artırmayı, dijital yetkinliklerini güçlendirmeyi ve teknolojiyle üretim yapmalarını desteklemeyi hedefliyor. AI Startup Studio ile lise öğrencilerinin girişimcilik potansiyelinin desteklenmesi, dijital refah odağında geliştirilecek projelerle teknolojinin insan ve toplum yararına kullanılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Program, gençlerin teknolojiyle kurdukları ilişkinin niteliğini yükseltmeyi, dijital dünyadaki fırsatları toplumsal faydaya dönüştürmelerini teşvik etmeyi ve onların geleceğin dijital ekosisteminde üretici rolü üstlenmelerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

VODAFONE VAKFI VE HABİTAT DERNEĞİ İŞBİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN YAPAY ZEKÂ YILDIZLARI PROJESİ KAPSAMINDAKİ AI STARTUP STUDİO, GENÇLERİ TEKNOLOJİYLE TOPLUMSAL FAYDA ÜRETMEYE DAVET EDİYOR