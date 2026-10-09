İzmir merkezli operasyonun ilk dalgası: Bayraklı'da 43 kişi adliyede

Operasyonun kapsamı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, iddialar arasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' bulunuyor. Soruşturma çerçevesinde Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ yöneticileri hakkında 48 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon, İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilirken, baskınlar geçtiğimiz salı günü yapıldı. Ekipler adreslerde çok sayıda dijital materyale el koydu ve ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltılar ve deliller:

Emniyet birimleri, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda toplamda 47 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 4 kişi serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk ve soruşturmanın seyri:

İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y.S., dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U. ile Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı Didem Gültekin dahil olmak üzere toplam 43 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada hâlen bir şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Savcılık ve emniyet birimleri soruşturmanın devamında delillerin incelenmesi ve yargılama sürecine ilişkin adımları takip ediyor.

BAYRAKLI BELEDİYESİ VE İŞTİRAKİ BAYBEL AŞ’YE YÖNELİK DÜZENLENEN 'RÜŞVET' VE 'İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK' OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN, ARALARINDA ESKİ BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI SERDAR SANDAL'IN DA BULUNDUĞU 43 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.