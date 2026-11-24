İzmir Bridal Week kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından ilk kez düzenlenen İzmir Bridal Week 24-26 Kasım tarihlerinde Fuar İzmir’de başladı. Organizasyon; gelinlik, damatlık ve abiye üreticilerini, yerli ve uluslararası alıcılarla aynı platformda buluşturarak üç gün boyunca sektörel ticaret, ihracat ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarın sektör talepleri doğrultusunda hazırlandığını ve takvimin üreticilerle birlikte belirlendiğini ifade etti. Fuara 59 firma katılırken, katılımcıların yaklaşık %60’ı abiye alanında faaliyet gösteriyor; Kosova ve Özbekistan’dan firmalar da organizasyonda yer alıyor.

defileler ve koleksiyon sunumları:

Fuarın ilk iki günü boyunca düzenlenecek 6 defile ile 300’den fazla yeni tasarım ilk kez podyuma çıkacak. Alıcılar koleksiyonları hem defilelerde hem de fuar için hazırlanan sergileme alanlarında yakından inceleme imkânı bulacak. Organizasyon kapsamında 31 ülkeden 293 profesyonel alım heyeti davet edildi; hedef saatler içinde iki binden fazla ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesi planlanıyor.

Başkan Tugay, alıcı ülkeler arasında Almanya, İtalya, Suudi Arabistan ve Kanada’nın öne çıktığını belirterek firmaların yeni koleksiyonlarını farklı pazarlara tanıtma fırsatı bulacağını vurguladı.

üretim, istihdam ve ihracat etkisi:

Tugay, İzmir’in gelinlik üretimindeki ağırlığına dikkat çekerek Türkiye’de üretilen her on gelinliğin yaklaşık yedisinin İzmir’de dikildiğini söyledi. Kentin gelinlik ihracatındaki payının %70–80 bandında olduğuna vurgu yapan Tugay, bu üretim zincirinin arkasında kumaşı kesen, kalıbı çıkaran, dikişi diken ve işlemeyi yapan ustaların bulunduğunu hatırlattı.

Konuşmada tekstil ve hazır giyimin ekonomideki yeri de değerlendirildi: Geçen yıl iki sektörün toplam ihracatının 26 milyar doların üzerinde olduğu, bölgedeki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yılın ilk on ayında yaklaşık 1 milyar 70 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği ve tekstil ile hammadde ihracatının 320 milyon doları aştığı bilgileri aktarıldı. Sektörün yıl sonu hedefi olarak 1 milyar 300 milyon dolar ihracat seviyesi öne çıkarıldı.

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak fuarlar aracılığıyla firmaların yeni alıcılarla tanışmasına ve ihracat hedeflerini yakalamasına destek verdiklerini belirtti ve "Türkiye’nin büyüme hedefinde İzmir’in emeği ve imzası her zaman olacak" dedi.

devlet desteği ve sektörün ortak emeği:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun da konuşmasında tasarımcılar, ustalar, yöneticiler ve ihracatçıların ortak emeğini vurguladı. Kurşun, uluslararası fuarlara milli katılım organizasyonları, kredi ve sigorta destekleri hakkında bilgi vererek, Ticaret Bakanlığı olarak firmaların yeni pazarlara ulaşması ve mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirmeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Açılışın ardından Başkan Tugay, protokolle birlikte fuar alanındaki stantları ziyaret etti; sektör temsilcileriyle sohbet ederek yeni sezon koleksiyonlarını ve özgün tasarımları inceledi, katılımcılara bereketli bir fuar temennisinde bulundu.

İzmir Bridal Week, defileler, koleksiyon sunumları ve planlanan ikili iş görüşmeleriyle 24-26 Kasım tarihlerinde Fuar İzmir’de devam edecek. Organizasyon, İzmir’in uluslararası moda ve fuarcılık alanındaki konumunu güçlendirmeyi ve üretimin ticarete dönüşmesine aracı olmayı amaçlıyor.

Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ile sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

PROGRAMA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERBÜLENT KURŞUN, İZMİR TİCARET ODASI (İZTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER, İZTO YÖNETİM KURULU ÜYESİ ABDULLAH SALKIM, İZTO MECLİS BAŞKANI SELAMİ ÖZPOYRAZ, İZFAŞ GENEL MÜDÜRÜ TUĞÇE CUMALIOĞLU, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI.