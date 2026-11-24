Sinop'ta 2026 üçüncü çeyrek yapı istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kastamonu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Sinop'ta 2026 yılının Temmuz-Eylül döneminde belediyeler tarafından 140 bina için yapı ruhsatı düzenlendi. Bu binalarda toplam 1.204 daire yer alırken, ruhsat konusu yapıların toplam yüzölçümü 164 bin 979 metrekare olarak kaydedildi.

alan dağılımı:

Ruhsat verilen yapıların yüzölçümünün büyük kısmını konut alanları oluşturdu. Konut alanları 113 bin 617 metrekare ile toplamın %68,9'unu alırken, konut dışı kullanım alanlarının yüzölçümü 20 bin 891 metrekare (%12,7) olarak hesaplandı. Ortak kullanım alanlarının yüzölçümü ise 30 bin 471 metrekare olup toplamın %18,5'ini oluşturdu.

yapı kullanma izin belgeleri:

Aynı dönemde belediyeler tarafından 107 bina için yapı kullanma izin belgesi düzenlendi. Bu binalardaki daire sayısı 520 olurken, yapı kullanma izin belgeli yapıların toplam yüzölçümü 90 bin 376 metrekare şeklinde kayda geçti.

Sonuç olarak, 2026 Temmuz-Eylül döneminde Sinop'ta yapı ruhsatı verilen bina sayısı 140, yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı ise 107 oldu. Bu veriler, söz konusu dönemde ruhsatlandırılan yapıların ağırlıklı olarak konut amaçlı planlandığını gösteriyor.

SİNOP'TA 2026 YILININ TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİNDE BELEDİYELER TARAFINDAN 140 BİNAYA YAPI RUHSATI VERİLİRKEN, RUHSAT DÜZENLENEN DAİRE SAYISI BİN 204 OLDU. YAPI RUHSATINA KONU ALANLARIN YÜZDE 68,9’UNU KONUT ALANLARI OLUŞTURDU.