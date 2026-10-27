Gaziosmanpaşa davasında tutukluluk kararı sürdü

Gaziosmanpaşa davasında ara karar açıklandı

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının duruşmasına tutuklu sanık Hakan Bahçetepe ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Bahçetepe, mütalaayı okuduğunu belirterek hem kendisinin hem ailesinin beraatini talep etti ve dosyada aleyhine somut delil bulunmadığını savundu.

duruşmada öne çıkanlar:

Mahkeme başkanı, bir kısım avukatların mazeret sunduğunu belirtti ve nihai kararın bir sonraki celse açıklanacağını bildirdi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Hakan Bahçetepe'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

mütalaanın içeriği:

Mütalaada, rüşvet verilmesi eylemlerinin soruşturma başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Aziz İhsan Aktaş tarafından bildirilmesi nedeniyle Aktaş hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi. Bahçetepe hakkında ise bazı suçlamalar yönünden değerlendirme yapıldı.

Mütalaada, Bahçetepe açısından haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yeterli delil bulunmadığı belirtilerek ayrı ayrı beraatine karar verilmesi talep edildi. Buna karşın, rüşvet alma suçundan cezalandırılmasına yönelik talep sunuldu; tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi yönünde de görüş bildirildi.

Duruşma, savunmaların alınması için ertelenmiş olup, mahkemenin nihai kararı yakında açıklanacak oturumda belirlenecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının görülmesine devam edildi