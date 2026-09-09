İzmir'de kornea nakliyle yeniden gören kadın organ bağışı çağrısı yaptı

İzmir'de kornea nakliyle yeniden gören kadın

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni açılan Göz Bankası ve Kornea Nakil Merkezinde gerçekleştirilen operasyon, katarakt ameliyatı sonrası görme yetisini büyük ölçüde kaybeden 76 yaşındaki Meral Karamanlılar'ın hayatını değiştirdi. Dış merkezde yaklaşık 1,5 yıl önce geçirdiği katarakt ameliyatı sonrasında sağ gözünde gelişen kornea bozulması ve ödem nedeniyle görme seviyesi 'el hareketi' düzeyine inmiş olan Karamanlılar, acil nakil sayesinde günlük yaşama döndü.

Ameliyat ve tedavi süreci:

Korneasının delinme riski taşıması nedeniyle acil müdahale kararı verilen hastanın ameliyatını, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Akay ve ekibi gerçekleştirdi. Operasyonun ardından Karamanlılar'ın görme düzeyi, kendi işlerini yapabilecek seviyeye ulaşacak biçimde iyileşti. Ameliyat öncesi tek başına yürüyemeyen ve gündelik ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, taburcu olduktan sonra balkonundan ağaçların dallarını seçebildiğini; lavaboya tek başına gidebildiğini ve ilaçlarını kendisinin damlattığını ifade etti.

Prof. Dr. Fahrettin Akay, hastanın durumunu değerlendirirken korneanın zaman içinde yetmezlik gösterdiğini ve görme kaybının giderek ilerlediğini belirtti. Ağustos ayı itibarıyla İzmir'de açılan dördüncü göz bankası ile birlikte merkezde kornea nakli kapasitesinin arttırıldığını vurgulayan Akay, İzmir'de yaklaşık 200, Türkiye genelinde ise 2 binin üzerinde kornea nakli bekleyen hasta bulunduğunu aktardı. Bu veriler ışığında, acil değerlendirme gerektiren hastaların hızlı erişiminin önemine dikkat çekildi.

Organ bağışının önemi ve çağrı:

Operasyonun hem yaşam kalitesini artıran hem de hastaya günlük özgürlüğünü geri veren bir müdahale olduğuna dikkat çeken hastane yetkilileri, organ bağışının toplumsal önemine vurgu yaptı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Çalık, kornea hastalıklarının görme kayıplarındaki etkisini ve bağış yoluyla sağlanacak nakillerin hastalara sunacağı faydayı anlattı. Prof. Dr. Çalık, bağışın yaşarken yapılmasının önemine değinerek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Ameliyat sonrası duygularını paylaşan Meral Karamanlılar, 'Dünyada görmek gibi hiçbir şey yok' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi ve halka organ bağışı konusunda çağrıda bulundu: 'Lütfen herkes organ bağışına ilgi göstersin, yardımcı olsun. Başkaları da benim gibi şifasına kavuşsun.' Hastane yönetimi ve cerrahi ekip de benzer çağrılarla toplumda bağış bilincinin artırılmasının gerekliliğini yineledi.

Merkezi açmanın amaçlarından birinin nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirten Prof. Dr. Çalık, kornea dahil organ bağışlarının birçok hastaya şifa olabileceğini söyledi. Hem hastanın iyileşmesi hem de merkez kapasitesinin artırılması, bölgedeki kornea bekleyen hasta yükünün azaltılmasında kritik rol oynayacak bir adım olarak değerlendirildi.

Sonuç olarak, katarakt ameliyatı komplikasyonu sonrası görme yetisini yitiren 76 yaşındaki bir hastanın İzmir'deki yeni kornea nakli merkezi sayesinde yeniden görmeye başlaması, hem merkez için bir başarı hikâyesi hem de organ bağışı çağrısına somut bir örnek oluşturdu. Hastane yetkilileri ve ameliyat ekibi, benzer durumda olan hastaların zamanında erişim sağlayabilmesi için toplumda bağış bilincinin artmasını istiyor.

HASTA MERAL KARAMANLILAR, PROF. DR. FAHRETTİN AKAY