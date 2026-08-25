İzmir'de taraftar kılıfına girmiş silahlı yapı çökertildi

İzmir merkezli operasyonda 51 tutuklu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet birimlerinin son operasyonunda toplam dosyada 51 tutukluya ulaşıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü işlemlerde, gözaltına alınan 29 şüpheliden 25i mahkemece tutuklandı; bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, üç kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturmanın kapsamı ve tespitler:

Soruşturma, ekiplerin yaklaşık iki yıllık teknik ve fiziki takibi sonucu şekillendi. Yapılan tespitlere göre Göztepe Spor Kulübü taraftar grupları Yalı ve Forza içine sızan bazı şahıslar, taraftarlık görünümünü kullanarak kendi üyelerine haksız rant sağladı ve rakip gruplara üstünlük kurmak ile intikam amacıyla birer silahlı suç örgütüne dönüştü.

Soruşturmada özellikle 19 Eylül 2025 tarihinde Göztepe-Beşiktaş maçını takiben Paten Parkı mevkiinde Yalı grubu üyesi Emircan Övüç'ün Forza üyeleri tarafından öldürülmesi olayı başta olmak üzere iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit, adam kaçırma ve bıçaklı yaralama gibi eylemler bütüncül şekilde ele alındı.

Şafak vakti eş zamanlı operasyon:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de detaylarını paylaştığı operasyonda, 21 Ağustos 2026 tarihinde İzmir merkezli olmak üzere Kocaeli, Konya ve Muğla illerinde belirlenen 39 adrese şafak vakti girildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve aralarında örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 32 aktif üyeden 29u yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda her iki grubun yöneticilerinin tamamına yakın kısmı ele geçirilirken, firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Dosyada kayıtlı toplam şüpheli sayısının 59 olduğu bildirildi.

Aramalarda ele geçenler:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda adeta cephanelik niteliğinde deliller bulundu. Ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, havalı ve kurusıkı tabancalar, 1 adet uzun namlu şarjörü ile çok sayıda çeşitli ebatlarda mühimmat yer aldı. Ayrıca aramalarda 1 samuray kılıcı, 1 rambo bıçağı, beyzbol sopası ve bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Soruşturma ve operasyonun koordinasyonu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam ediyor. Mahkeme süreçleri ve firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE GÖZTEPE'NİN 'YALI' VE 'FORZA' İSİMLİ TARAFTAR GRUPLARINA SIZAN SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN DEV OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 29 ŞÜPHELİDEN 25’İ TUTUKLANDI.