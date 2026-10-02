İzmir'de uzatma heyecanı: Karşıyaka Galatasaray'ı 78-71 mağlup etti

maçın özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Karşıyaka, ev sahibi avantajını kullanarak Galatasaray'ı 78-71 ile geçti. Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda oynanan karşılaşma normal sürede 65-65 berabere tamamlanırken, maçın kaderi birinci uzatma periyodunda belirlendi.

Periyot skorları Karşıyaka lehine ilerlese de mücadele boyunca dengeli bir oyun vardı: 1. periyot 18-13, devre 35-34, 3. periyot 50-48, 4. periyot ise 65-65 şeklinde sonuçlandı. Uzatma periyodunda Karşıyaka rakibine üstünlük kurdu ve galibiyete ulaştı.

önemli oyuncular ve katkılar:

Karşıyaka cephesinde Ishmael El-Amin 18 sayıyla takımın en skorer ismi oldu; Steven Enoch 14, Markel Starks 11 sayı kaydetti. Diğer katkılar arasında Muhaymin Mustafa 7, Briante Weber 3, Xavier Muntord 5, Rashard Kelly 9, Kendall Munson 4, Yavuz Gültekin 7 yer aldı.

Galatasaray'da ise Şehmus Hazer ve Oumar Ballo 13'er sayıyla öne çıktı; Dyshawn Pierre 11, Alen Smailagic 9, Aleksej Nikolic 7, Nikola Ivanovic 7, Can Korkmaz 5, Chimezie Metu 6 sayı üretti.

kadrolar, hakemler ve teknik heyet:

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin.

Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 7, Briante Weber 3, Xavier Muntord 5, Markel Starks 11, Ishmael El-Amin 18, Rashard Kelly 9, Hakan Sayılı, Kendall Munson 4, Yavuz Gültekin 7, Steven Enoch 14. Başantrenör: Nenad Markovic.

Galatasaray: Jerome Robinson Jr., Şehmus Hazer 13, Aleksej Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Alen Smailagic 9, Chimezie Metu 6, Oumar Ballo 13, Efe Şekeroğlu, Nikola Ivanovic 7, Buğrahan Tuncer, Dyshawn Pierre 11. Başantrenör: Gianmarco Pozzecco.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN İKİNCİ HAFTASINDA KARŞIYAKA, EVİNDE GALATASARAY’I 78-71 MAĞLUP ETTİ.