İzmir'de yağışa karşı 665 kişilik seferberlik: kritik noktalarda ekipler hazır

İZSU sahada: kapsamlı hazırlıkla yağışa karşı tam teyakkuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlara karşı kent genelinde geniş kapsamlı bir hazırlık yürüttü. Merkez ve çevre ilçelerde toplam 665 personel görevlendirildi; riskli bölgelere göre iş makineleri ve kamyonlar hazır bulundurulacak. Özellikle dere yatakları, yağmur suyu hatları ve denize çıkış noktalarında önleyici çalışmalara öncelik verildi.

Merkezde kritik ekip dağılımı:

Kent merkezinde müdahale planı üç ayrı birim üzerinden organize edildi. Merkez Güney Bölge Kanal Şube Müdürlüğü bünyesinde 141, Merkez Kuzey Bölge Kanal Şube Müdürlüğü bünyesinde 87 ve Merkez Dereler Şube Müdürlüğü bünyesinde 14 personel görev alacak. Merkezde hazır bulundurulacak araç ve ekipman arasında 4 vidanjör, 19 kombine kanal açma aracı, 14 kuka, 5 ızgara temizleme aracı, 9 varisko, 18 iş makinesi, 16 kamyon, 8 dalgıç pompa, 4 hidrolik ekipmanlı ekip aracı ve 10 ızgara temizliği ile kanal görüntüleme ekibi yer alıyor.

Dere temizliği ve menfez müdahaleleri için merkezde ayrıca 3 ekip hazır bekletilecek; bu ekipler taşkın riski bulunan noktalarda hızlı müdahaleyi sağlayacak şekilde konumlandırıldı.

Güney aksı ve sahil hattında öncelikli müdahale noktaları:

Merkez Güney Bölge Kanal Şube Müdürlüğü, 141 personelle Konak, Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Narlıdere başta olmak üzere güney aksında görev yapacak. Konak’ta Alsancak ve Kemeraltı, Cumhuriyet Bulvarı ile 1453 Sokak kavşağı, Yeşildere Caddesi Viyadüğü, Mithatpaşa Caddesi’nin kara tarafı, Karataş, Göztepe ve Güzelyalı çevresi öncelikli müdahale noktaları arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Çakalburnu çevresi de ekiplerin yakın takibinde olacak.

Buca’da Yaylacık Mahallesi 160 Sokak, Gaziemir ve Karabağlar’daki ihtiyaç duyulabilecek noktalar ile Narlıdere Sahilevleri Mahallesi Palmiye Sokak’ta özel hazırlıklar yapıldı. Balçova, Güzelbahçe ve Narlıdere hattında da ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı görevlendirildi.

Kuzey merkez, alt geçitler ve ana arter önlemleri:

Merkez Kuzey Bölge Kanal Şube Müdürlüğü bünyesinde 87 personel yer alıyor. Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karşıyaka ve Kemalpaşa’daki kritik noktalar için tedbirler alındı. Bayraklı’da Ozan Abay Caddesi üzerindeki Yunuslar Alt Geçidi, Bornova’da Pınarbaşı Kemalpaşa Caddesi, Çiğli’de Ahmet Efendi Mahallesi 8920 Sokak ile 8914/8 Sokak ve çevresi, Karşıyaka Çarşı içi ile Kemalpaşa Caddesi çevresi ekiplerin öncelikli görev alanları arasında bulunuyor. Ekipler yağışın şiddetine göre ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirilerek tıkanıklıklara müdahale edecek.

Derelerde özel tedbirler:

Merkez Dereler Şube Müdürlüğü de 14 personel, 3 iş makinesi ve 7 kamyonla dere yataklarında olası olumsuzluklara karşı hazır bulunacak. Müdahale planında Bayraklı’da Manda Çayı ve Bornova Çayı, Konak’ta Melez Deresi’nin denize çıkış noktası, Buca’da Kozağaç Deresi, Karşıyaka’da Bostanlı Deresi, Kemalpaşa’da İncepınar Deresi ve Bornova’da Sabi Deresi gibi hassas noktalar yer alıyor. Dere çıkışlarında ve suyun akışını engelleyebilecek bariyer noktalarında oluşabilecek tıkanıklıklara hızlı müdahale hedefleniyor.

Özellikle dere ağızlarının açılması ve yağmur suyu tahliyesini kolaylaştıracak hazırlıklar tamamlandı; ekipler, tespit edilen bu kritik noktalarda sürekli izleme yapacak.

Dış ilçelerde teyakkuz:

Metropol alanı dışındaki 3 işletme bölgesinde de ekipler gece boyunca hazır bekleyecek. Dış ilçelerde 423 personel ve 145 araç görev yapacak; Özdere, Gümüldür, Ürkmez ve Ahmetbeyli’deki derelerin ve yağmur suyu hatlarının denize çıkış noktaları önceden açıldı. Torbalı, Dikili, Foça gibi birçok ilçede de ekipler kritik noktalarda konuşlandırıldı.

Müdahale öncelikleri ve işleyiş:

İZSU Genel Müdürlüğü, yağış öncesi yürütülen önleyici çalışmaları yağış sırasında sahadan gelen bildirimlere göre sürdürecek. Kent merkezinden Yarımada’ya, Küçük Menderes Havzası’ndan kuzey ilçelerine kadar geniş bir alanda görev yapacak ekiplerin öncelikleri yağmur suyu hatlarının açık tutulması, dere yataklarında su akışının sağlanması, menfez tıkanıklıklarının giderilmesi ve su birikintilerine hızlı müdahale olarak belirlendi. Bu sayede günlük yaşamın olumsuz etkilenmesi ve su baskınları riskinin azaltılması hedefleniyor.

İZSU ekipleri, gerektiğinde ekip ve araç takviyesi yaparak sahadaki müdahaleleri sürdürecek ve kritik noktalardan gelecek bildirimlere anında yanıt verecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAĞIŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEMEMESİ VE OLASI SU BASKINLARINA HIZLA MÜDAHALE EDİLEBİLMESİ AMACIYLA KENT GENELİNDE ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI.