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İzmir’den gelen hasta Kurtalan’da östaki balon tuboplastiyle tedavi edildi

İzmir’den gelen Kamil Doğan, Kurtalan Devlet Hastanesi'nde Op. Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından uygulanan östaki balon tuboplastiyle tedavi edildi; durumu iyi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

İzmir’den gelen hasta Kurtalan’da östaki balon tuboplastiyle tedavi edildi

Kurtalan Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen müdahale:

İzmir’den Siirt’in Kurtalan ilçesine tedavi amaçlı gelen Kamil Doğan, uzun süredir devam eden östaki tüpü fonksiyon bozukluğu şikâyetleri nedeniyle Kurtalan Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucu, hastaya işitme ve orta kulak havalandırmasını düzeltmeyi hedefleyen bir girişim olan östaki balon tuboplasti uygulanmasına karar verildi.

Operasyon ve hasta süreci:

Operasyon, hastanenin Kulak Burun Boğaz uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından gerçekleştirildi. Müdahale planlandığı şekilde tamamlandı ve hastanın ameliyat sonrası durumu iyi olduğu bildirildi. Uygulanan balon tuboplasti, östaki tüpü fonksiyon bozukluklarında uygun hastalara tercih edilen, lokal merkezlerde yapılabilen özellikli KBB girişimleri arasında yer alıyor.

Bölgesel erişim ve sağlık hizmetleri açısından önemi:

Kurtalan Devlet Hastanesi'nde bu tip özellikli tedavilerin uygulanması, bölge halkının tedavi için büyük şehirlerdeki merkezlere gitme ihtiyacını azaltmayı amaçlıyor. Hastanenin sunduğu girişimler, hastaların zaman ve maliyet yükünü hafifletirken bölgesel sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

İZMİR&#039;DEN SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNE GELEN KAMİL DOĞAN, ÖSTAKİ TÜPÜ FONKSİYON BOZUKLUĞU NEDENİYLE...

İZMİR'DEN SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNE GELEN KAMİL DOĞAN, ÖSTAKİ TÜPÜ FONKSİYON BOZUKLUĞU NEDENİYLE KURTALAN DEVLET HASTANESİ’NE BAŞVURDU. DOĞAN’IN, KBB UZMANI OP. DR. GAZİ ZEYDOĞLU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖSTAKİ BALON TUBOPLASTİ OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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