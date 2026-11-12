İzmir'in çevreci toplu ulaşımı COP31'de küresel sahnede

ESHOT'un COP31 sunumu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde kentte hayata geçirilen çevreci toplu ulaşım uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. "İklim Nötr Kentlerde Temiz Enerji Çözümleri" oturumunda yapılan sunumlarda, ESHOT'un karbon salımını azaltmaya ve doğal kaynakları korumaya odaklanan projeleri öne çıktı.

elektrikli otobüs filosu ve enerji üretimi:

ESHOT, Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosunu aktif olarak işletmeye devam ediyor. Kurumun verdiği bilgiye göre elektrikli otobüslerle bugüne kadar yaklaşık 16 milyon yolcu taşındı. Bu operasyon sayesinde 2 milyon 875 bin litre fosil yakıt tüketimi ve 7 bin 705 ton karbon salımı önlendi. Gediz tesislerindeki güneş enerji santrallerinde üretilen elektrik ise, ESHOT'un açıkladığına göre, elektrikli otobüs filosunun enerji tüketimini yüzde 33 oranında aştı.

su tasarrufu ve akıllı filo yönetimi:

ESHOT'un su yönetimi uygulamaları da dikkat çekti. Gri su ve otobüs yıkama suyu geri kazanım sistemleri sayesinde dış yıkamalarda şebeke suyu kullanımı tamamen ortadan kaldırıldı; yağmur suyu toplama uygulamalarıyla birlikte yılda yaklaşık 11 bin ton su tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca akıllı filo yönetimi uygulamalarıyla elde edilen tasarruflar da sunumda vurgulandı: bu uygulamalarla 4 milyon 158 bin litre yakıt tasarrufu sağlanırken, 10 bin 806 ton karbon salımının önüne geçildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın iklim dostu kent vizyonu doğrultusunda sürdürülen bu çalışmalar, ESHOT'un enerjisini üreten, suyunu geri kazanan ve karbon ayak izini azaltan toplu ulaşım modelini güçlendirdiğini gösteriyor. COP31'de yapılan paylaşımlar, İzmir'in sürdürülebilir ulaşım alanındaki uygulamalarının uluslararası platformlarda da ilgi gördüğünü ortaya koydu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERDEN GÜNEŞ ENERJİSİNE, SU TASARRUFUNDAN AKILLI FİLO YÖNETİMİNE KADAR HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇEVRECİ PROJELERİ ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ'NDE TANITTI.