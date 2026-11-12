Kan testindeki 14 protein akciğer kanseri riskini yıllar önceden işaret ediyor

Kan testindeki 14 protein, hastalık ortaya çıkmadan risk sinyali veriyor

University College London (UCL) ve Francis Crick Enstitüsü ekiplerinin 4 Haziran 2026 tarihli ve Cell dergisinde yayımlanan çalışması, kanda ölçülen 14 proteinlik bir biyolojik imzanın akciğer kanseri riskini tanıdan beş yılı aşkın süre önce işaret edebildiğini ortaya koydu. Araştırma, 48 binden fazla katılımcının UK Biobank verilerinin makine öğrenmesi yöntemleriyle analiz edilmesine dayanıyor.

Araştırmanın altyapısı ve doğrulamaları:

Çalışmada, yaş, sigara kullanımı ve geçmiş akciğer hastalıkları gibi klinik değişkenlerle bir arada değerlendirilen protein imzası, ilerleyen dönemde akciğer kanseri gelişen bireylerde belirginleşti. Araştırmacılar bulguları, dünyanın farklı bölgelerinden sekiz ayrı veri kümesinde doğrulayarak imzanın geniş popülasyonlarda da incelenebilir olduğunu gösterdi.

Prof. Dr. Deniz Arslan, bu veri tabanının büyüklüğüne ve çok merkezli doğrulamaya işaret ederek çalışmayı "kişiselleştirilmiş onkolojinin tedaviden korunmaya doğru genişleyebileceğini gösteren güçlü bir bilimsel işaret" olarak nitelendirdi.

Biyolojik mekanizma ve klinik sınırlar:

Çalışmanın öne çıkan bulgularından biri, söz konusu proteinlerin doğrudan tümörden gelmeyebileceği; bunun yerine kanser henüz oluşmadan akciğer dokusunda değişen inflamatuvar ortama işaret edebileceği yönünde. Araştırmacılar, IL-1 aracılı inflamasyonun bu süreçte rol oynayabileceğini ve çevresel etkenler—sigara dumanı ile hava kirliliği gibi—tarafından tetiklenebileceğini not ediyor.

Prof. Dr. Deniz Arslan, araştırmacıların IL-1 hedeflemesinin gelecekte koruyucu tedavilere katkı sağlayabileceğine dikkat çektiğini aktardı, ancak bu mekanizmanın insanlarda akciğer kanserini önlediğinin henüz kanıtlanmadığını vurguladı.

Risk öngörüsü, kanser tanısı değildir. Araştırma kişiselleştirilmiş onkoloji için yeni bir yön sunsa da, klinik uygulamaya geçiş için prospektif doğrulama, test eşiklerinin belirlenmesi ve gerçek hasta yararının gösterilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Deniz Arslan, bu adımların atılmadan sonuçların doğrudan tarama ya da tanı amaçlı kullanılamayacağını belirtti.

Bugün için 14 proteinlik panel henüz rutin tarama testi değil ve kanıta dayalı tarama yöntemi olan düşük doz toraks bilgisayarlı tomografinin (BT) yerini almıyor. Arslan, sigaranın bırakılması, tütün dumanı ve hava kirliliğinden korunma ile uygun risk grubundaki kişilerin düşük doz BT ile taranmasının akciğer kanserine karşı temel stratejiler arasında kaldığını hatırlattı.

Geleceğe dönük çıkarımlar:

Çalışma, kanser gelişmeden önce biyolojik risk göstergelerinin tanınmasının mümkün olabileceğini gösteriyor ve erken risk öngörüsünün korunma stratejilerini geliştirebileceğine dair umut veriyor. Ancak asıl hedef, tek başına bir kan testinden ziyade bu biyolojik bilginin klinik risk modelleri ve görüntüleme yöntemleriyle birleştirilerek güvenilir, erişilebilir korunma programlarına dönüştürülmesi.

Prof. Dr. Deniz Arslan son olarak şunları söyledi: "Bu araştırma, kanser gelişmeden önce yüksek riskli biyolojik süreçlerin tanınması açısından önemli bir bilimsel gelişmedir. Ancak klinik uygulamaya aktarılabilmesi için daha kapsamlı değerlendirmelere ihtiyaç bulunmaktadır."

PROF. DR. DENİZ ARSLAN