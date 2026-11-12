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Mide ağrısını ciddiye alın: gastrit dışında aranan nedenler

Prof. Dr. Mehmet Koruk, tekrarlayan veya uzun süren mide ağrılarının her zaman gastrit olmadığını ve uzman değerlendirmesinin gerekli olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mide ağrısını ciddiye alın: gastrit dışında aranan nedenler

Mide ağrısını ciddiye alın: nedenleri ve uyarılar:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Koruk, uzun süren ve tekrarlayan mide ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Günlük yaşamı etkileyen ağrılar, yemek sonrası artan yanma, şişkinlik ve hazımsızlık gibi yakınmalar her zaman doğrudan mide kaynaklı olmayabilir. Prof. Dr. Koruk, doğru tanıya ulaşmak için şikâyetlerin ayrıntılı değerlendirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Belirtiler ve olası nedenler:

Uzman, mide ağrısının ardında farklı hastalıkların yatabileceğini belirterek şunları sıraladı: gastrit (mide mukozasının iltihabı) ve mide ülseri benzer bulgularla görülebilir; Helicobacter pylori enfeksiyonu ve uzun süreli bazı ağrı kesici ilaç kullanımları bu tabloları tetikleyebilir. Ayrıca, gastroözofageal reflü mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasıyla göğüste yanma ve ağza acı su gelmesi gibi yakınmalara yol açar. Safra kesesi taşları genellikle sağ üst karında ve yemek sonrası belirginleşen ağrılara neden olurken, pankreas hastalıkları üst karın ağrısını sırta yayabilir.

Koruk, karın bölgesindeki ağrıların bazen bağırsak hastalıkları, fonksiyonel sindirim sistemi bozuklukları veya nadiren kalp kaynaklı sorunlarla karışabileceğini belirtti. Bu nedenle ağrının yerleşimi, zamanlaması ve eşlik eden belirtiler değerlendirmede belirleyicidir.

Ne zaman doktora başvurulmalı:

Uzman, ağrının tekrarlaması, giderek şiddetlenmesi veya günlük yaşamı etkilemesi durumunda kendi kendine ilaç kullanımından kaçınılmasını ve uzman değerlendirmesine başvurulmasını önerdi. Ayrıntılı değerlendirme gerekli haller arasında açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, yutma güçlüğü, kansızlık, sürekli kusma veya dışkılama alışkanlığında değişiklik sayılmalıdır.

Daha acil durumlar olarak kanlı kusma, siyah dışkılama veya aniden başlayan şiddetli karın ağrısı durumunda ise derhal tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Tanı süreci ve tedavi yaklaşımı:

Prof. Dr. Koruk, mide ağrısının nedenini belirlemek için hastanın öyküsü ve fizik muayenesinin yanı sıra gerekirse kan tetkikleri, ultrasonografi, endoskopi veya diğer görüntüleme yöntemlerinin kullanılabileceğini belirtti. Yapılacak incelemeler, hastanın belirtilerine ve klinik bulgularına göre planlanır.

Koruk son olarak, her mide ağrısının gastrit olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, uzun süren veya tekrarlayan şikâyetlerde altta yatan nedenin araştırılmasının erken ve doğru tedavi planı oluşturmak açısından önem taşıdığını söyledi.

PROF. DR. KORUK: “HER MİDE AĞRISI GASTRİT DEĞİLDİR”

PROF. DR. KORUK: “HER MİDE AĞRISI GASTRİT DEĞİLDİR”

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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