izmit'te buluşma bahanesiyle öldürülen ümitcan şirin davasında 5 sanığa toplam 49 yıl 7 ay ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 Temmuz 2025'te Yahya Kaptan Mahallesi'nde bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Ümitcan Şirin (21) olayına ilişkin davada, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, 5 sanığa toplam 49 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Duruşma sonrası maktulün babası Raif Şirin verdiği tepkide, oğlunun hayatının elinden alındığını söyledi.

darp ve gözaltılar süreci:

Olayı takip eden polis incelemelerinde; Samet E.A. (19), Muhammed F.Y., Ramazan Y., Mustafa O. (21), Gamzenur B. (18) ve Z.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrası Z.Ç. savcılıktan serbest bırakıldı. Samet E.A. ve Muhammed F.Y. hakkında ev hapsi kararı verilirken, Ramazan Y., Mustafa O. ve Gamzenur B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

savcılığın iddiası ve mütalaa:

İddianamede şüpheliler için, olayın başından itibaren plan yapıldığı, buluşmanın organize edildiği ve saldırının birlikte gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Savcılık, sanıkların tasarlayarak kasten öldürme suçundan iştirakleri olduğu değerlendirmesiyle tüm sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca sanık Mustafa O. hakkında "yasak niteliğe haiz bıçak taşımak" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

mahkeme kararı ve verilen cezalar:

Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanık Mustafa O.'ya "yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan iyi hal indirimi uygulanmadan 17 yıl hapis cezası verdi. Sanık Ramazan Y.'ye "yaralama" suçundan yaş indirimi uygulanarak 11 yıl 4 ay hapis ile birlikte "yasak niteliğe haiz bıçak taşımak" suçundan 13 bin 850 lira adli para cezası verildi.

Diğer sanıklar hakkında ise; Samet E.A.ya "yaralamaya yardım etme" suçundan 8 yıl 6 ay, Gamzenur B.'ye yardım etme suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 7 yıl 1 ay, Muhammed F.Y.'ye ise suç işleme iradesini kuvvetlendirme suretiyle yardım etme suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu kararlarla birlikte mahkeme toplam cezanın 49 yıl 7 ay olduğunu kaydetti.

Mahkeme, tutuklu olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, Gamzenur B.'nin tahliyesine karar verdi. Ayrıca Samet E.A. ve Muhammed F.Y.'nin ev hapsi kaldırılarak haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

sanık ifadeleri:

Sanıklar duruşmada suçlamaları reddetti. Tutuklu sanık Mustafa O. "Suçlamaları kabul etmiyorum. 13 aydır karşılıklı kavga sebebiyle tutukluyum. Bıçak kullanmadım, tehdit ve hakarette bulunmadım" dedi. Gamzenur B. savunmasında "Olay günü sadece konuşup orta yol bulunacaktı. Olay yerine yetişemedim, yetişseydim böyle bir neticeye izin vermezdim. Kimseyi olay yerine götürmedim. Sadece amacım Mustafa ve Ramazan’ı birbirleri ile konuşturmaktı, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Muhammed F.Y. de mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Kavga olacağını ve Ramazan’ın Ümitcan’ı bıçaklayacağını bilmiyordum, bilseydim olay yerine gitmezdim" şeklinde savunma yaptı. Ramazan Y. ve Samet E.A. da suçlamaları kabul etmedi.

aile tepkisi:

Duruşma sonrası konuşan Ümitcan’ın babası Raif Şirin, sanıklara tepki gösterdi. Şirin, "Benim tek çocuğum vardı, babalık hissimi elimden aldılar" diyerek duygularını paylaştı. Baba Şirin ayrıca olay anına ilişkin iddiaları da dile getirerek, sanıkların ambulans çağırmadan kaçtığını ve oğlunu kanlar içinde bıraktıklarını öne sürdü. Sözleri arasında "Ümitcan öldürüleli 15 ay oldu. 5 kişi oğlumu tuzağa düşürdü" ifadeleri yer aldı. Babanın açıklamalarında, maktulün fotoğraf ve videolarını toplayıp teselli aradığı da belirtildi.

Mahkeme kararının ardından tutukluluk ve adli kontrol düzenlemeleriyle dava süreci devam ederken, verilen cezalar ve tahliye kararları aile tarafından eleştirildi. Dava tutanaklarına geçen hükümler ve sanık beyanları doğrultusunda dosyanın ilerleyişi izlenmeye devam edecek.

DURUŞMA SONRASI KONUŞAN BABA RAİF ŞİRİN, "BENİM TEK ÇOCUĞUM VARDI, BABALIK HİSSİMİ ELİMDEN ALDILAR" DİYEREK KARARA TEPKİ GÖSTERDİ.