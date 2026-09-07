İznik yolu'nda zeytinliğe çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bulgular:

Olay, Orhangazi-İznik yolu Keramet Mahallesi altında saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Akşit idaresindeki 06 JRU 49 plakalı otomobil Orhangazi yönünden İznik istikametine seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytinliğe uçtu. Araç, zeytin ağacına çarparak durdu ve çarpmanın ardından bir anda alev aldı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan kişi olarak belirlenen 73 yaşındaki Abdullah Akşit olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan diğer yolcular arasında küçük çocuk Umut, Nurcan G. (45), Güldeniz A. (23) ve Hatice A. yer aldı; toplamda 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

yaralıların kurtarılması ve müdahale:

Kazayı gören vatandaşların müdahalesiyle araç içindekiler yangın kontrol altına alınana dek dışarı çıkarıldı. Olay ihbarı üzerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralılar ise ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin sebebini belirlemek için inceleme sürdürüldüğünü bildirdi.

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE İZNİK YOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ZEYTİNLİĞE UÇTU. ZEYTİN AĞACINA ÇARPARAK ALEV ALAN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBEDERKEN, 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ DE YARALANDI.