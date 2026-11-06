İznik'te aranan beş kişilik operasyonda iki hükümlü cezaevine gönderildi

İznik'te arananların yakalanması

Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik planlı bir çalışma yürüttü. Yapılan eş zamanlı uygulamalar sonucu M.K., S.K., K.B., R.D. ve D.Z. isimli beş şüpheli yakalandı. Operasyon, soruşturma dosyalarındaki yakalama kararlarının yerine getirilmesine odaklandı.

arananların suç kayıtları:

UYAP üzerinden yapılan sorgulamada şüphelilerin durumları belirlendi. Buna göre M.K. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. R.D. ise yağma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Diğer şahısların kayıtlarında ise D.Z.'nin ruhsatsız silah bulundurma nedeniyle adli para cezası, K.B.'nin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve S.K.'nin ise kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlarından arandığı tespit edildi.

adli süreç ve kararlar:

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve sulh ceza hâkimliğindeki işlemler sonucunda; D.Z., K.B. ve S.K. serbest bırakıldı. Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.K. ve R.D. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakalama kararı bulunan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleşti. Yetkililer, soruşturmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI.