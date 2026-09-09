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Jandarma operasyonunda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kayseri Develi'de 5 yıldır firari olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.G., jandarma tarafından yakalandı; evinde uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarma operasyonunda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Operasyon ve yakalama

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu, uzun süredir aranan bir şahsı yakaladı. Yapılan tespitler ve takip sonucunda hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.G. gözaltına alındı.

Operasyonun detayları:

Operasyon, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eşgüdümlü çalışmasıyla gerçekleştirildi. Ekipler, 5 yıldır firari olan ve 'yasadışı kenevir ekimi' ile çeşitli suçlardan hükümlü bulunan L.G.'nin ikametinde arama yaptı ve şahsı yakaladı.

Ele geçirilen maddeler ve işlem:

İkamette yapılan aramalarda 23 kök kenevir, 695 gram kubar esrar ve 19,72 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan L.G. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, 5 YILDIR FİRARİ...

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, 5 YILDIR FİRARİ OLAN VE 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI. ŞAHSIN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA, ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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