Olayın gelişimi:

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler, M.Ü.'nün kızı Y.Ü. (15) ile telefonla iletişime geçerek kendilerini asker ve polis olarak tanıttı. Şüpheliler, babasının bir terör olayına karıştığını iddia ederek aileyi korkuttu ve "aklanma" vaadiyle evdeki ziynet eşyalarının teslim edilmesini istedi.

Genç kızın kandırılmasıyla şüpheliler, evde bulunan ziynet eşyalarını alıp olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden baba M.Ü., derhal Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Operasyon ve yasal işlemler:

Başvuru üzerine harekete geçen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Bandırma İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri soruşturmaya başladı. Yapılan teknik ve saha çalışmalarıyla şüphelilerin kullandığı kiralık araç tespit edildi ve aracın İstanbul istikametine hareket ettiği belirlendi.

İzlerin sürülmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile koordinasyon sağlandı. JASAT ekiplerinin titiz takibi sayesinde şüpheliler Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler Ö.D.D., Ş.B. ve E.D. olarak kayda geçti.

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan adli aramada, ele geçirilen ziynet eşyaları bulundu. Araçta ayrıca plakanın etiket yapıştırılarak gizlendiği belirlendi; araç trafikten men edilirken 220 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan üç şüpheli, adli işlemlerinin ardından Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları ise eksiksiz olarak sahibine, M.Ü.'ye teslim edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde hem şüpheliler yakalanmış hem de mağdur aileye ait ziynet eşyaları kurtarılmış oldu.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVKİ