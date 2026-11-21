Kaza yerinde yaşananlar:

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Başdervişli Mahallesi istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, virajlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Emin D. (38) yönetimindeki 46 ANJ 496 plakalı araç, yol kenarındaki kayalık şarampole yuvarlanarak dere yatağına devrildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN DULKADİROĞLU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.