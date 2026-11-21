maç özeti:

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşılaşması Kocaeli statında 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Maç, özellikle ikinci yarıda art arda gelen goller ve son dakikadaki kafa golüyle öne çıktı. Fenerbahçe'de Milan Skriniar skoru açan isim olurken, Kocaelispor Berkan Kutlu'nun penaltısı ve Matej Maglica'nın serbest vuruş golüyle üstünlüğü yakaladı. Karşılaşma, Mason Greenwood'un 90+3. dakikadaki kafa golüyle berabere tamamlandı.

maçtan dakikalar:

61. dakika: Sağ taç çizgisi önünden İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Milan Skriniar'ın şutu ağlarla buluştu. (0-1)

66. dakika: Soldan ceza sahasına giren Daniel Agyei'nin çapraz vuruşunda kaleci Ederson topu kornere çeldi.

67-68. dakikalar: Sağ kanattan kullanılan köşe atışında top Semedo'nun eline çarpınca Kocaelisporlu oyuncular itiraz etti; VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

70. dakika: Beyaz noktanın başına geçen Berkan Kutlu yerden vuruşla skoru eşitledi. (1-1)

74. dakika: Ceza yayı gerisinde topla buluşan Tobias Gulliksen'in sert şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

76. dakika: Ceza yayı içinden Matej Maglica'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu ve Kocaelispor öne geçti. (2-1)

90+2. dakika: Ceza yayı üzerinden Dorgeles Nene'nin sert şutunda top önce direğe ardından kaleci Serhat'a çarparak kornere çıktı.

90+3. dakika: Soldan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Mason Greenwood kafayla topu filelere göndererek skoru belirledi. (2-2)

kadrolar ve kartlar:

Stat: Kocaeli

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Altan

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Matej Maglica, Rigoberto Rivas, Berkan Kutlu, Mahamadou Sissoho, Tayfur Bingöl (Metehan Altunbaş dk. 60), Gonçalo Sousa (Emir Ortakaya dk. 84), Makana Baku (Tobias Gulliksen dk. 60), Daniel Agyei (Florian Aye dk. 90+1). Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız. Teknik direktör: Selçuk İnan.

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan (Mert Müldür dk. 86), Guendouzi (N'Golo Kanté dk. 78), İsmail Yüksek (Kerem Aktürkoğlu dk. 78), Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 86), Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 46). Yedekler: Mert Günok, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Ognjen Mimovic. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Goller: Milan Skriniar (dk. 61) — Berkan Kutlu (dk. 70 pen.), Matej Maglica (dk. 76) — Greenwood (dk. 90+3).

Sarı kartlar: Rigoberto Rivas, Tobias Gulliksen, Serhat Öztaşdelen, Metehan Altunbaş (Kocaelispor); Levent Mercan, Guendouzi, Ederson, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Greenwood (Fenerbahçe).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FENERBAHÇE İLE 2-2 BERABERE KALDI.