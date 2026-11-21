Kaliningrad rotasında ilerleyen Rus yük gemisine Finlandiya açıklarında İHA saldırısı

Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesine giden bir yük gemisi, Finlandiya açıklarındaki uluslararası sularda insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Olayı hem Rus yetkililer hem de Finlandiya makamları doğruladı; bölgedeki denizcilik ve havacılık faaliyetlerine geçici kısıtlamalar uygulamaya koyuldu.

Olayın seyri ve yetkililerin açıklamaları:

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, saldırının Rusya kıyılarından yaklaşık 3 deniz mili uzaklıkta gerçekleştiğini bildirdi. Drozdenko, hasarın değerlendirildiğini söyledi ve mürettebatın tahliyesine gerek duyulmadığını aktararak şu ifadeyi kullandı: "Mürettebattan yapılan açıklamaya göre tahliye faaliyetlerine gerek duyulmadı. Gemideki durum kontrol altında. Mürettebat gerekli çalışmaları yürütüyor ve yolculuğa yeniden başlamayı planlıyor".

Kaliningrad Bölge Valisi Aleksey Besprozvannykh ise ilk incelemelere göre saldırıda 2 İHA kullanıldığının tespit edildiğini ve olayın bölgede tedarik faaliyetleri açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Estonya polisi ve Sınır Güvenliği güçleri, Rusya’ya ait "Sparta II" adlı yük gemisinde yangın çıktığı ve ilk incelemelerin gemide patlamalar meydana geldiğine işaret ettiğini bildirdi.

Finlandiya'nın önlemleri ve bölgesel tepkiler:

Finlandiya Savunma Kuvvetleri saldırının, Finlandiya kıyılarına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Rusya’ya ait Gogland Adası yakınlarında gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, saldırıda hasar gören ve yangın çıkan geminin daha sonra Finlandiya karasularına sürüklendiği belirtildi.

Finlandiya Savunma Bakanlığı, sivillerin korunması ve gerektiğinde İHA’lara müdahale edilebilmesi amacıyla bölgede denizcilik ve havacılık faaliyetlerine geçici kısıtlamalar getirildiğini ve olayla ilgili müttefiklerin bilgilendirildiğini duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, gelişmenin Rusya-Ukrayna savaşı etkilerinin komşu bölgelere sirayet ettiğini gösterdiğini belirterek, "Yetkililer, Finlandiya Körfezi’nde Rusya’ya ait bir ticari geminin İHA saldırısına uğradığı olayla ilgileniyor. Ukrayna, saldırgana karşı savaşma hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Sınır Güvenliği güçleri, olayın çevredeki deniz trafiği açısından herhangi bir tehlike oluşturmadığını açıkladı ve muhtemel kurtarma operasyonlarına yönelik hazırlıkların ülke içindeki diğer yetkililer ile uluslararası aktörlerin işbirliğiyle sürdüğünü bildirdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Finlandiya’ya yardım teklifinde bulunduklarını açıkladı; konuya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Olayla ilgili soruşturmalar ve durum değerlendirmeleri devam ediyor; Rusya tarafı hasarın ve gemideki durumun kontrol altında olduğunu belirtirken, bölgedeki deniz ve hava trafiğine ilişkin kısıtlamalar sürüyor.

RUSYA’NIN BALTIK DENİZİ KIYISINDAKİ KALİNİNGRAD BÖLGESİNE SEYREDEN BİR YÜK GEMİSİ, FİNLANDİYA KÖRFEZİ AÇIKLARINDAKİ ULUSLARARASI SULARDA İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) SALDIRISINA UĞRADI.