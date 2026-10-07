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Justina Shiroka Pula Kosova'nın cumhurbaşkanı oldu

Kosova Meclisi'nde 81 oyla seçilen 73 yaşındaki Justina Shiroka Pula, anayasal sürenin son gününde cumhurbaşkanlığı krizini sona erdirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:52

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Caner Şahin

Justina Shiroka Pula Kosova'nın cumhurbaşkanı oldu

Justina Shiroka Pula cumhurbaşkanı seçildi

Kosova Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, Kosova Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı 73 yaşındaki Justina Shiroka Pula ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Meclis'te yapılan oylamada Shiroka Pula 81 oy alarak seçildi; karar, anayasal sürenin dolmasına saatler kala açıklandı.

Seçim ve oy dağılımı:

120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada Shiroka Pula, iktidardaki Vetevendosje ile muhalefetteki Kosova Demokrat Partisi (PDK) arasındaki mutabakatın ardından öne çıktı. Pula'nın karşısındaki aday PDK'nin adayı Eliza Hoxhaj idi. PDK Genel Başkanı Bedri Hamza, Shiroka Pula'nın partisi için kabul edilebilir bir aday olduğunu belirtmişti; bunun sonucunda Meclis çoğunluğunun desteği sağlandı.

Siyasi kriz ve uzlaşmanın arka planı:

Kosova'da haftalardır devam eden cumhurbaşkanlığı seçimi krizi, anayasal sürenin son gününde çözüldü. 7 Haziran'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından uzun bir belirsizlik dönemi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için tanınan 60 günlük süre 8 Ağustos'ta başlamış ve 6 Ekim'de sona ermişti; anlaşmazlık hali Meclis'in feshi ve erken seçime yol açma riski doğuruyordu.

Başbakan Albin Kurti sürecin kritik gününde yeni bir formül önererek önce Özel Mahkemeler Yasası'nı, ardından cumhurbaşkanlığı adayını Meclis gündemine aldı. Kurti'nin adayı olarak öne çıkan Shiroka Pula'nın daha önce 2008-2011 yılları arasında Ekonomi Bakanı olarak görev yapmış olması, taraflar arasında uzlaşma olasılığını artırdı. Önceki öneriler arasında Bekim Sejdiu, Feride Rushiti ve Meclis Başkanı Glauk Konjufca gibi isimler de yer almış, ancak PDK'nın desteği sağlanamamıştı.

Oylamanın ardından konuşan Shiroka Pula, "Bu yetki sadece bir kişiye ait değil. Vatandaşlarımıza ait. Ben tüm vatandaşların cumhurbaşkanı olacağım" diyerek tarafları birleştirici bir mesaj verdi.

Shiroka Pula'nın seçilmesiyle birlikte Meclis'in feshi ve erken parlamento seçimine gitme olasılığı ortadan kalktı. Kosova'da cumhurbaşkanlığı makamı esasen sembolik bir niteliğe sahip olsa da, seçilmesi için parlamentoda gereken 3'te 2 çoğunluk uygulaması sık sık siyasi tıkanmalara yol açabiliyor; bu seçimde ise siyasi partiler arası uzlaşma jeopolitik ve iç hukuk odaklı tartışmaların gölgesinde sağlandı.

KOSOVA MECLİSİNDE YAPILAN OYLAMA SONUCU KOSOVA BİLİMLER VE SANATLAR AKADEMİSİ BAŞKANI 73 YAŞINDAKİ...

KOSOVA MECLİSİNDE YAPILAN OYLAMA SONUCU KOSOVA BİLİMLER VE SANATLAR AKADEMİSİ BAŞKANI 73 YAŞINDAKİ JUSTİNA SHİROKA PULA ÜLKENİN YENİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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