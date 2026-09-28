Kabasakız’da Şıho Dayı’nın yol sevinci: Yılmaz yerinde çözüm üretti

Kabasakız Mahallesi'nde arazi yolu açıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kabasakız Mahallesi'nde yıllardır arazi yolunun açılmasını bekleyen Şıho Dayı'yı ziyaret etti. Başkan Yılmaz'ın talimatıyla başlatılan çalışma sonucu arazisine ulaşım güçlüğü yaşayan vatandaşın talebi karşılandı.

çalışmanın kapsamı:

Göreve geldiği günden bu yana hizmet anlayışını kent merkeziyle sınırlamayan Şehitkamil Belediyesi, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına öncelik veriyor. Mahalle ziyaretleri sırasında çiftçilerin arazi yollarıyla ilgili taleplerini yerinde dinleyen ekipler, Kabasakız’da teknik ve altyapı çalışmaları yaparak arazi yolunu açtı. Yapılan müdahale, tarlasına erişimde güçlük çeken Şıho Dayı için günlük işlere doğrudan katkı sundu.

vatandaşla buluşma ve mesaj:

Arazi yolunun açılmasının ardından gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmaz, Şıho Dayı ile sohbet etti. Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının vatandaşın ayağına gidip talepleri yerinde dinlemek olduğunu vurgulayarak, "Bizim sevdamız tam da bu. Vatandaşımız nerede bir sorun yaşıyorsa orada olacağız. Şehitkamil’in her mahallesine, her sokağına, her arazisine hizmet götürmek için çalışıyoruz" dedi. Ziyarette Şıho Dayı'nın, "Şıho dayı gel dedi, gittik" sözleri de konuşmaya ayrı bir samimiyet kattı.

Başkan Yılmaz, kırsal mahallelerde üretimin sürdürülebilmesi için ulaşım imkanlarının iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti ve ilçenin merkezinden kırsalına kadar süregelen hizmet taahhüdünü yineledi.

YILMAZ’DAN KABASAKIZ’A SÜRPRİZ ZİYARET