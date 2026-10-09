Kaçak atık dökümü çilimli'de suçüstü: 3 kamyon ele geçirildi, 8 kişi hakkında işlem

Operasyonun ayrıntıları:

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir ve Bilecik’teki atık yönetim firmalarından bertaraf ve geri dönüşüm amacıyla alındığı belirtilen sanayi atıklarının usulsüz şekilde Düzce’ye getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Çilimli ilçesinde gerçekleştirilen müşterek operasyonda, bir araziye kaçak atık döken bir kamyon ile döküm yapmak için bekleyen iki kamyon tespit edildi. Olay yerinde bulunan şüpheliler suçüstü yakalandı ve bölgede toplam 3 kamyon ele geçirildi.

Çevresel inceleme ve adli süreç:

Bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Ayrıca Düzce merkezde Melen Çayı bölgesi ile Kaynaşlı Deresinden analiz için atık numuneleri alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla bağlantılı olarak 8 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 181’inci maddesi kapsamında "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve çevresel incelemeler devam ediyor.

ESKİŞEHİR VE BİLECİK’TEN GETİRİLEN SANAYİ ATIKLARI DÜZCE’YE DÖKÜLÜRKEN ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI. OPERASYONDA 3 KAMYON ELE GEÇİRİLDİ 8 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.