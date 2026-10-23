Kaçakçılık operasyonunda Boğazlıyan'da 20 litre etil alkol ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonu Boğazlıyan'da:
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında Boğazlıyan ilçesinde operasyon düzenledi.
arama sonucunda ele geçirilenler:
Tespit edilen şüpheli G.T.'nin ikametinde yapılan aramalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi.
şüpheliye yönelik işlemler:
Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve soruşturma kapsamında prosedürler uygulandı.
YOZGAT’IN BOĞAZLIYAN İLÇESİNDE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.-
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