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Kaçakçılık operasyonunda Boğazlıyan'da 20 litre etil alkol ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Boğazlıyan'da şüpheli G.T.'nin evinde 20 litre etil alkol ele geçirdi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaçakçılık operasyonunda Boğazlıyan'da 20 litre etil alkol ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonu Boğazlıyan'da:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında Boğazlıyan ilçesinde operasyon düzenledi.

arama sonucunda ele geçirilenler:

Tespit edilen şüpheli G.T.'nin ikametinde yapılan aramalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

şüpheliye yönelik işlemler:

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve soruşturma kapsamında prosedürler uygulandı.

YOZGAT’IN BOĞAZLIYAN İLÇESİNDE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.-

YOZGAT’IN BOĞAZLIYAN İLÇESİNDE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.-

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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