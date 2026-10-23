Kaçakçılık operasyonunda Boğazlıyan'da 20 litre etil alkol ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonu Boğazlıyan'da:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında Boğazlıyan ilçesinde operasyon düzenledi.

arama sonucunda ele geçirilenler:

Tespit edilen şüpheli G.T.'nin ikametinde yapılan aramalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

şüpheliye yönelik işlemler:

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve soruşturma kapsamında prosedürler uygulandı.

YOZGAT’IN BOĞAZLIYAN İLÇESİNDE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.-