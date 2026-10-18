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Beyoğlu'nda Nizamiye Caddesi'nde kamyon yan yattı, cadde trafiğe kapandı

Beyoğlu Dolapdere Mahallesi Nizamiye Caddesi'nde saat 17:00'de kontrolden çıkan kamyon yan yattı; sürücü yara almadı, cadde trafiğe kapatıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyoğlu'nda Nizamiye Caddesi'nde kamyon yan yattı, cadde trafiğe kapandı

Beyoğlu'nda Nizamiye Caddesi'nde kamyon yan yattı

Beyoğlu Dolapdere Mahallesi Nizamiye Caddesi'nde saat 17:00 sıralarında iddiaya göre sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir kamyon yan yattı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekip müdahalesi:

Müdahale eden ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kazada sürücünün yara almadığı tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu sokağı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapattı.

Kurtarma ve ulaşım çalışmaları:

Kazanın ardından kamyonu olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor ve cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi tamamlandıktan sonra yolun yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan kamyon yan yattı

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan kamyon yan yattı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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