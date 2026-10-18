Beyoğlu'nda Nizamiye Caddesi'nde kamyon yan yattı, cadde trafiğe kapandı

Beyoğlu'nda Nizamiye Caddesi'nde kamyon yan yattı

Beyoğlu Dolapdere Mahallesi Nizamiye Caddesi'nde saat 17:00 sıralarında iddiaya göre sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir kamyon yan yattı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekip müdahalesi:

Müdahale eden ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kazada sürücünün yara almadığı tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu sokağı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapattı.

Kurtarma ve ulaşım çalışmaları:

Kazanın ardından kamyonu olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor ve cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi tamamlandıktan sonra yolun yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan kamyon yan yattı