Beyoğlu'nda Nizamiye Caddesi'nde kamyon yan yattı, cadde trafiğe kapandı

Beyoğlu'nda Nizamiye Caddesi'nde kamyon yan yattı
Beyoğlu Dolapdere Mahallesi Nizamiye Caddesi'nde saat 17:00 sıralarında iddiaya göre sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir kamyon yan yattı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekip müdahalesi:
Müdahale eden ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kazada sürücünün yara almadığı tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu sokağı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapattı.
Kurtarma ve ulaşım çalışmaları:
Kazanın ardından kamyonu olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor ve cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi tamamlandıktan sonra yolun yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.
Beyoğlu’nda kontrolden çıkan kamyon yan yattı
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