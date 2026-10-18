Ekvador'da ayin sırasında duvardaki haçın düşmesiyle rahip yaşamını yitirdi

Ayin sırasında duvardaki haçın düşmesi

Guayaquil'deki Sürekli Yardım Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, duvarda asılı bulunan haçın aniden düşmesi sonucu sunakta bulunan Patricio Sanchez Molinari hayatını kaybetti. Olay, ibadet sırasında yapılmakta olan canlı yayın sırasında gerçekleşti ve görüntülerde kazanın anı net biçimde görülüyor.

Görüntüler ve kilise içindeki müdahale:

Yayın kaydında, haçın aniden rahibin üzerine düştüğü ve kilise içindeki kişilerin panikle yardıma koştuğu, kısa süre sonra tıbbi müdahalenin yapıldığı izleniyor. Kazanın ardından cemaatte büyük bir şok ve üzüntü yaşandı. Guayaquil Başpiskoposluğu, rahibin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Soruşturma ve belirsizlik:

Haçın montajında veya duvarda herhangi bir kusur olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve incelemeler devam ediyor. Kilise yetkilileri ile soruşturmayı yürüten makamların vereceği sonuçlar bekleniyor.

Ekvador’da bir rahip, canlı yayınlanan ayin sırasında duvarda asılı olan hacın başının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.