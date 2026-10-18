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Yazıhan kavşağında kaza: minibüs ve otomobil çarpıştı, üç yaralı

Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan Kavşağı'nda minibüs ile otomobil çarpıştı, üç kişi yaralandı; otomobil sürücüsünün durumu ağır, tahkikat başlatıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yazıhan kavşağında kaza: minibüs ve otomobil çarpıştı, üç yaralı

Yazıhan kavşağında minibüsle otomobil çarpıştı

Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan Kavşağı mevkiinde saat 17.00 sıralarında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 44 AP 019 plakalı minibüs ile K.İ. idaresindeki 44 AHZ 410 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada araç sürücüleri ile minibüste yolcu olarak bulunan T.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü K.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Malatya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Malatya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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