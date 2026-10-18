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Taşağıl'da çiftlik yangını iş makinesini kullanılmaz bıraktı

Kırklareli Babaeski Taşağıl köyünde bir çiftlikte iş makinesi alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, makine kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:54

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşağıl'da çiftlik yangını iş makinesini kullanılmaz bıraktı

Taşağıl'da çiftlik yangını iş makinesini kullanılmaz bıraktı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyü mevkiinde bulunan bir çiftlikte görevli iş makinesi aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler makinenin tamamını sardı ve ekipler geldiğinde araç kullanılamaz hale geldi.

yangına müdahale:

Olayın ihbarı üzerine bölgeye Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü; can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılacak incelemeler sonucu, yangının kaynağı ve zarar tespitine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

BABAESKİ’DE İŞ MAKİNESİ ALEV ALEV YANDI

BABAESKİ’DE İŞ MAKİNESİ ALEV ALEV YANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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