Taşağıl'da çiftlik yangını iş makinesini kullanılmaz bıraktı
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyü mevkiinde bulunan bir çiftlikte görevli iş makinesi aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler makinenin tamamını sardı ve ekipler geldiğinde araç kullanılamaz hale geldi.
yangına müdahale:
Olayın ihbarı üzerine bölgeye Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü; can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.
inceleme başlatıldı:
Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılacak incelemeler sonucu, yangının kaynağı ve zarar tespitine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
BABAESKİ’DE İŞ MAKİNESİ ALEV ALEV YANDI
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