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Trump'tan Netanyahu'ya seçim çağrısı: 'İsrail'i yalnız bırakmayacak'

ABD Başkanı Trump, sosyal medyada yayımladığı mektupta 27 Ekim seçimlerinde Binyamin Netanyahu'ya destek verip İran tehdidine karşı uyarıda bulundu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Merve Çelik

Trump'tan Netanyahu'ya seçim çağrısı: 'İsrail'i yalnız bırakmayacak'

Trump'tan İsraillilere açık mektup

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mektupta 27 Ekimde yapılacak seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya destek verdiğini açıkladı. Trump, mektubuna "büyük İsrail halkına" hitap ederek başladı ve Netanyahu'yu hem sert hem de istikrarlı bir lider olarak tanımladı.

Netanyahu'nun liderliği nasıl değerlendirildi:

Trump, Netanyahu'yu İran'ın sert söylemlerine karşı bir savaşçı ve "barış için daha büyük bir ortak" olarak nitelendirip, İran'ın yıllardır dile getirdiği "İsrail’e ölüm, Amerika’ya ölüm. Küçük şeytanı ve büyük şeytanı yok edeceğiz" sloganının tehlikesine dikkat çekti. Bu tür söylemler gerçekleştiğinde sonuçlarının ağır olacağını vurguladı.

İran tehdidi ve ABD'nin tutumu:

Trump, İran'ın bu tehditleri hayata geçirmenin zaman meselesi olduğunu iddia ederek, ülkenin askeri ve mali açıdan hedef alındığını ve davranışları değişmediği takdirde daha sert adımlar atılacağını ileri sürdü. Ayrıca, Netanyahu'nun yeniden seçilmemesi halinde ABD'nin İran'a karşı tek başına kalabileceğini belirtti ve "Ben ise bunu yapmaya pek istekli değilim" ifadesini kullandı.

Mektupta Trump, Netanyahu dışında birinin İsrail için yanlış lider olacağı görüşünü savundu ve Netanyahu'nun zorlu dönemlerde direnç gösterdiğini, baskı altında güç kazandığını söyledi. Trump, bu dayanıklılığı ABD'nin İsrail'den beklediği ortaklığa örnek olarak nitelendirdi.

Trump'ın mesajı, İsrail'deki seçim yarışında açık bir şekilde Netanyahu'ya destek verdiğini gösterirken, mektupta yer alan ifadeler hem güvenlik kaygılarına hem de bölgesel dengelere vurgu yapıyor. Başta İran tehdidi olmak üzere güvenlik konusu, mektubun merkezinde yer aldı ve Trump, Netanyahu'ya güvenilmesi gerektiğini belirterek "Netanyahu sizi asla yarı yolda bırakmayacaktır" dedi.

Bu açıklama, iki lider arasındaki ilişkiye dair güçlü bir onay niteliği taşırken, İsrail seçmenleri için de seçim gündeminde ulusal güvenlik ve dış politika konularının öne çıktığını gösteriyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP (SAĞDA), BAŞBAKAN BİNYAMİN NETANYAHU (SOLDA)

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP (SAĞDA), BAŞBAKAN BİNYAMİN NETANYAHU (SOLDA)

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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