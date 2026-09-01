Sakaryalı boksör Ece Asude Ediz Akdeniz Oyunları'ndan bronzla dönüyor

Ece Asude Ediz'in Taranto performansı:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ece Asude Ediz, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunlarında 57 kilogram kategorisinde ringe çıktı. Milli sporcu, organizasyonu dördüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu ve kariyerine uluslararası bir madalya daha ekledi.

Ediz'in bu başarıyla birlikte kariyerindeki önemli dereceler arasına yeni bir halka daha eklendi. Sporcu, Türkiye'de elde ettiği başarıların üzerine uluslararası platformlarda da adını yazdırmaya devam ediyor.

Kariyer ve gelecek hedefleri:

Ece Asude Ediz, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Milli sporcu, ekip ve antrenörünün yönlendirmesiyle çalışmalarını 2028 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda sürdürüyor.

Antrenör Muhammet Ali Keskin, sporcunun performansını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Ece Asude Akdeniz Oyunları’nda önemli bir derece elde etti. İnşallah bu disiplinli çalışmayı sürdürerek uluslararası alanda başarılarına devam edecektir".

Takım yetkilileri ve antrenör kadrosu, Ediz'in hem teknik hem de mental hazırlığını güçlendirmeye odaklanarak önümüzdeki dönemde daha fazla uluslararası müsabakaya katılmasını planlıyor.

SAKARYA'NIN MİLLİ BOKSÖRLERİNDEN ECE ASUDE EDİZ, İTALYA’NIN TARANTO KENTİNDE DÜZENLENEN 20. AKDENİZ OYUNLARI’NDA 57 KİLOGRAMDA BRONZ MADALYA KAZANDI.